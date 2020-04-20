В Барнауле продолжают дезинфицировать общественные пространства

20 апреля в Барнауле продолжается дезинфекция общественных мест, подземных переходов и остановок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В 10 часов началась обработка на проспекте Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. Специалисты продезинфицируют около 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября. После окончания работ на местах проведения будет временно ограничено пребывание людей.

В ночь с 20 на 21 апреля начнется повторная обработка дорог и тротуаров. Средство для дезинфекции готовят специалисты Барнаульского водоканала под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края.

Всего будет обработано более 600 остановок, 57 общественных пространств, 3 подземных перехода.