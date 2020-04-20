Осталось пять тысяч. Мошенник обманул алтайскую пенсионерку

70-летняя жительница села Алтайское стала жертвой мошенника и перевела ему 95 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам пенсионерки, на одном из сайтов она разместила объявление о продаже дома. Позже ей позвонил неизвестный и сообщил, что желает приобрести недвижимость и готов перечислить задаток. Для этого женщине необходимо подойти к банкомату. Следуя инструкциям, пенсионерка выполнила все продиктованные ей действия.

Она сняла со своего счета 100 тысяч рублей и перевела 95 тысяч на указанный мошенником телефонный номер. После совершения транзакции мужчина прервал разговор. При этом на руках у жертвы осталась только пятитысячная купюра, которую не принял банкомат.

Стражи порядка ведут расследование.

В ведомстве напоминают населению о том, что не нужно следовать инструкциям неизвестных и ни при каких обстоятельствах не сообщать им персональные данные, особенно пароли и ПИН-коды. Чтобы обезопасить себя, сотрудники полиции рекомендуют перезвонить на горячую линию банка.