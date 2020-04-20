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Замминистра транспорта Алтая в разгар пандемии устроился на новую работу в Воронеже

, ИА "Амител"
Сергей Потапов стал главным строителем области

Заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов, отвечавший за дорожную отрасль, стал главным строителем Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. 

По данным документа, Потапов назначен руководителем регионального департамента строительной политики. К своим обязанностям он приступит 20 апреля текущего года. Срок его полномочий равен сроку полномочий областного главы Гусева. Кто займет место Потапова в алтайском Минтрансе – неизвестно.

Назначение чиновника в Воронежскую область было вопросом времени. Разговоры об этом шли еще в конце 2019 года. Сергей Потапов даже взял отпуск, чтобы согласовать свою кандидатуру в Воронеже. Бывший руководитель департамента строительной политики Олег Гречишников покинул пост в конце 2019 года, после того как стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репном Новоусманского района Воронежской области. В 1991 году окончил Воронежский инженерно-строительный институт по квалификации "инженер-строитель". С 1991 по 2001 год работал в ДСФ-3 ОАО "Дорстрой" в селе Новая Усмань Воронежской области, где начал свою карьеру с мастера, затем стал прорабом, и в должности главного инженера был переведен в компанию ЗАО "Илан-Л" в Москву, где занимался строительством автодорог. Одним из основных объектов стала трасса Чита – Хабаровск.

С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью: с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО "Стройгазконсалтинг".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.04.2020 11:01
- гость -

Хлебное место.

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