В Барнауле проверяют, как перезимовали дороги

Комиссионная проверка состояния дорог, которые отремонтировали в 2017-2019 годах в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", проходит с 20 апреля по 20 мая. Об этом рассказали в пресс-центре администрации Барнаула.
В состав комиссии входят представители подрядных организаций, которые выполняли работы, администрации города, центральной строительной лаборатории КГКУ "Алтайавтодор", ФКУ УПРДОР "Алтай", Общероссийского народного фронта, общественности и СМИ.
Специалисты обследуют 108 участков протяженностью 175,5 км. По результатам проверки будут вынесены предписания об устранении выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.
Отмечается, что подрядчики, которые проводили работы в 2017-2019 годах, заранее создали рабочие бригады и приступили к ремонту.
Комментарии
вот ровно то что ремонтировали в прошлом году на тех же местах и в этом году дыры. возле ленты на Власихинской, Фурманово, Ленинский, А Петрова и т.д.
Разметку нанесите, ироды!! на дорогах где больше чем по 1 полосе в обе стороны фиг пойми кто где едет!! Особенно в сумерках и темноте. Опять только ко дню города перед снегом нарисуют...
В Рубцовске бы посмотрели как перезимовали дороги, которые сделали осенью, их просто нет вновь.
Вы в Рубцовске побывайте - барнаул раем покажется
На трамвайные пути обратите внимание. колеса потерять можно на переездах. На том же попова например.....