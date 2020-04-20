В Барнауле проверяют, как перезимовали дороги

Комиссионная проверка состояния дорог, которые отремонтировали в 2017-2019 годах в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", проходит с 20 апреля по 20 мая. Об этом рассказали в пресс-центре администрации Барнаула.

В состав комиссии входят представители подрядных организаций, которые выполняли работы, администрации города, центральной строительной лаборатории КГКУ "Алтайавтодор", ФКУ УПРДОР "Алтай", Общероссийского народного фронта, общественности и СМИ.

Специалисты обследуют 108 участков протяженностью 175,5 км. По результатам проверки будут вынесены предписания об устранении выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.

Отмечается, что подрядчики, которые проводили работы в 2017-2019 годах, заранее создали рабочие бригады и приступили к ремонту.