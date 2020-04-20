Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком на федеральной трассе в Алтайском крае. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла в понедельник утром, 20 апреля, на трассе Барнаул – Рубцовск в Топчихинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле Нива" при выезде с второстепенной дороги не уступил грузовику MAN.
В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и три пострадали. Их возраст не уточняется.
Сейчас на месте происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы регулируют движение и выясняют все обстоятельства ДТП.
Комментарии
Жаль ребят.
Уважаемые водители!
Не летайте по пустым дорогам!
P.s. я сам водитель, стало очень много неоправданно быстрых летунов. Едешь по городу 60-70 (куда быстрее?), а тебя как стоячего делают
20.04.2020 11:24
- гость -
Уважаемый водитель, перестройки в правый ряд и не мешай самовыпиливаться
Выкатился на ниве со второстепенной дороги, за что и поплатился... Хорошо хоть Ман там был, а не легковая машина.
20.04.2020 11:24
- гость -
Можно ездить быстро и с "головой", а можно ехать 40 и всем мешаться. А вообще, причем здесь скоростной режим ??? В данной статье указано, что Нива выкатилась со второстепенной, за что и была самоликвидирована. Таких выездуном, практически на каждом перекрестке и на каждом премыкании.