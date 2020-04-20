Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком на федеральной трассе в Алтайском крае. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в понедельник утром, 20 апреля, на трассе Барнаул – Рубцовск в Топчихинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле Нива" при выезде с второстепенной дороги не уступил грузовику MAN.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и три пострадали. Их возраст не уточняется.

Сейчас на месте происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы регулируют движение и выясняют все обстоятельства ДТП.