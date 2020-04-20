Еще пять человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае от коронавируса излечились еще пять человек, сообщает телеграм-канал "Ленина, 59". Таким образом, общее число выздоровевших составляет девять человек.

Напомним, ранее стало известно о четвертом пациенте, которого выписывают из больницы. Мужчина остался в стационаре, но уже не как пациент, а как отец маленького ребенка, у которого также диагностировали COVID-19.

По состоянию на 19 апреля в Алтайском крае было зарегистрировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Минздраве рассказали, что у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, двое находятся на аппарате ИВЛ.