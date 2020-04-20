Мигрантов захотели временно приравнять к россиянам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам, чтобы те могли получать пособия по безработице.
"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице", – цитирует ТАСС письмо гендиректора АСИ Светланы Чупшевой председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Как отмечает Чупшева, такую меру, например, ввели в Португалии, где 580 тысяч мигрантов уже приравняли к гражданам страны.
Как уже писал amic.ru, ранее в России подсчитали число трудовых мигрантов. Оказалось, что они составляют почти 10% трудоспособного населения страны или порядка восьми миллионов человек.
Комментарии
Ага, тут самим жрать нечего...
Началось!
такую меру, например, ввели в Португалии, где 580 тысяч мигрантов уже приравняли к гражданам страны.
Не заметим, как эти временные россияне, всех родственников сюда перевезут...как в Португалии, Франции, Германии и т.д...
20.04.2020 12:09
- гость -
Ага, тут самим жрать нечего...
С голоду пухнеш,и сидишь в инете,с голодухи.
Есть много людей кто работал без оформления официального т.к. платить дикие налоги с зп в районе 50% никто почти из работодателей не может, этим людям никакой помощи не будет. Да и вообще нечего ждать от этого подобия государства кроме новых налогов и других поборов.
Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно:
а) работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, привлекать и использовать в качестве работников:
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников);
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов;
б) в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.
"Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам"
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Лучше верните их домой!
И... на что живёшь, Агентство?
В это время в Италии приглашают на работу врачей с неподтвержденными дипломами. Как бы наши в перспективе не рванули.
20.04.2020 12:21
Павсекакий
"Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам"
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Лучше верните их домой!
И... на что живёшь, Агентство?
То вам денег жалко(12200р.)А отправить их домой ,ещё дороже,пожалуйста тратьте.
12:37
гость
А отправить их домой ,ещё дороже,пожалуйста тратьте.
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Сколько?
не только временно приравнять, но и оставить Россиянами. Только так мы сможем демографию повысить. Они вон рожают не бояться, а наши нежные нищету не хотят плодить.
А может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат? - как говорил незабвенный Остап Бендер? Может, для начала своим гражданам сделать зарплату, как в Европе, и выдать деньги на жизнь в период пандемии - тоже, как в Европе?
У мигрантов-то так-то свое государство есть - и видно, оно не сильно хочет о них заботиться... Вот как раз есть повод начать!
Путин завёз 10 миллионов мигрантов, каждый их них отправляет на свою родину тысяч по 20-30 в месяц. Около 30 миллиардов рублей, уходит из России в месяц.
"отправить их домой ,ещё дороже,пожалуйста тратьте."
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На обратный билет они зарабатывают. В крайнем случае, греф или костин могут выдать им кредиты.
Кто не хочет кормить своих работяг, тот будет кормить чужих.
Кто выбирает Путина, что бы не повторились 90е, тот получает и Путина и 90е.
Забыли как в девяностые они у русских дома отнимали и гнали от себя ?
Скорей бы сняли карантин, хочу проголосовать за поправки в Констуцию
20.04.2020 13:26
- гость -
За
были как в девяностые они у русских дома отнимали и гнали от себя ?
Так вы их с украинцами сравниваете? Или там не все ...... такие.
Если что,я из тех(бледнолицых)кому говорили,там уезжай а здесь понаехали.
Типа там бананы апельсины жрали и теперь приперлись сюда.
кто возглавляет стратегические инициативы и все время антинародные к коренным жителям меры предлагает?
Зачем нам мигранты, если в России свои безработные и в связи с коронавирусом безработица будет только расти??!!
Своих граждан нужно поддерживать !!! А мигранты пусть домой валят , за свой счет , они свои государства на наши деньги , содержат , а теперь пусть их баи о них заботятся!!!!!