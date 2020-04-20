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Мигрантов захотели временно приравнять к россиянам

, ИА "Амител"
Инициатива возникла на фоне пандемии коронавируса
Фото: Migrant-today.ru

Фото: Migrant-today.ru

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам, чтобы те могли получать пособия по безработице.

"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице", – цитирует ТАСС письмо гендиректора АСИ Светланы Чупшевой председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Как отмечает Чупшева, такую меру, например, ввели в Португалии, где 580 тысяч мигрантов уже приравняли к гражданам страны.

Как уже писал amic.ru, ранее в России подсчитали число трудовых мигрантов. Оказалось, что они составляют почти 10% трудоспособного населения страны или порядка восьми миллионов человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.04.2020 12:09
- гость -

Ага, тут самим жрать нечего...

20.04.2020 12:10
гость

Началось!
такую меру, например, ввели в Португалии, где 580 тысяч мигрантов уже приравняли к гражданам страны.

Не заметим, как эти временные россияне, всех родственников сюда перевезут...как в Португалии, Франции, Германии и т.д...

20.04.2020 12:13
гость

20.04.2020 12:09
- гость -
Ага, тут самим жрать нечего...

С голоду пухнеш,и сидишь в инете,с голодухи.

20.04.2020 12:14
Гость

Есть много людей кто работал без оформления официального т.к. платить дикие налоги с зп в районе 50% никто почти из работодателей не может, этим людям никакой помощи не будет. Да и вообще нечего ждать от этого подобия государства кроме новых налогов и других поборов.

20.04.2020 12:18
- гость -

Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно:

а) работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, привлекать и использовать в качестве работников:

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников);

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов;

б) в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

20.04.2020 12:21
Павсекакий

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам"
------
Лучше верните их домой!
И... на что живёшь, Агентство?

20.04.2020 12:28
- гость -

В это время в Италии приглашают на работу врачей с неподтвержденными дипломами. Как бы наши в перспективе не рванули.

20.04.2020 12:37
гость

20.04.2020 12:21
Павсекакий
"Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам"
------
Лучше верните их домой!
И... на что живёшь, Агентство?

То вам денег жалко(12200р.)А отправить их домой ,ещё дороже,пожалуйста тратьте.

20.04.2020 12:53
- гость -

12:37
гость
А отправить их домой ,ещё дороже,пожалуйста тратьте.
---
Сколько?

20.04.2020 12:53
- гость -

не только временно приравнять, но и оставить Россиянами. Только так мы сможем демографию повысить. Они вон рожают не бояться, а наши нежные нищету не хотят плодить.

20.04.2020 12:57
- гость -

А может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат? - как говорил незабвенный Остап Бендер? Может, для начала своим гражданам сделать зарплату, как в Европе, и выдать деньги на жизнь в период пандемии - тоже, как в Европе?
У мигрантов-то так-то свое государство есть - и видно, оно не сильно хочет о них заботиться... Вот как раз есть повод начать!

20.04.2020 13:01
- гость -

Путин завёз 10 миллионов мигрантов, каждый их них отправляет на свою родину тысяч по 20-30 в месяц. Около 30 миллиардов рублей, уходит из России в месяц.

20.04.2020 13:08
Павсекакий

"отправить их домой ,ещё дороже,пожалуйста тратьте."
-----
На обратный билет они зарабатывают. В крайнем случае, греф или костин могут выдать им кредиты.

20.04.2020 13:10
- гость -

Кто не хочет кормить своих работяг, тот будет кормить чужих.

20.04.2020 13:10
- гость -

Кто выбирает Путина, что бы не повторились 90е, тот получает и Путина и 90е.

20.04.2020 13:26
- гость -

Забыли как в девяностые они у русских дома отнимали и гнали от себя ?

20.04.2020 13:29
Обнуляев Едрис Терешкович

Скорей бы сняли карантин, хочу проголосовать за поправки в Констуцию

20.04.2020 14:08
гость

20.04.2020 13:26
- гость -
За
были как в девяностые они у русских дома отнимали и гнали от себя ?


Так вы их с украинцами сравниваете? Или там не все ...... такие.

Если что,я из тех(бледнолицых)кому говорили,там уезжай а здесь понаехали.
Типа там бананы апельсины жрали и теперь приперлись сюда.

20.04.2020 15:45
- гость -

кто возглавляет стратегические инициативы и все время антинародные к коренным жителям меры предлагает?

20.04.2020 16:27
гость

Зачем нам мигранты, если в России свои безработные и в связи с коронавирусом безработица будет только расти??!!

20.04.2020 18:15
гость

Своих граждан нужно поддерживать !!! А мигранты пусть домой валят , за свой счет , они свои государства на наши деньги , содержат , а теперь пусть их баи о них заботятся!!!!!

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