Мигрантов захотели временно приравнять к россиянам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам, чтобы те могли получать пособия по безработице.
"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице", – цитирует ТАСС письмо гендиректора АСИ Светланы Чупшевой председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Как отмечает Чупшева, такую меру, например, ввели в Португалии, где 580 тысяч мигрантов уже приравняли к гражданам страны.
Как уже писал amic.ru, ранее в России подсчитали число трудовых мигрантов. Оказалось, что они составляют почти 10% трудоспособного населения страны или порядка восьми миллионов человек.
Комментарии
Ага, тут самим жрать нечего...
Началось!
такую меру, например, ввели в Португалии, где 580 тысяч мигрантов уже приравняли к гражданам страны.
Не заметим, как эти временные россияне, всех родственников сюда перевезут...как в Португалии, Франции, Германии и т.д...
20.04.2020 12:09
- гость -
Ага, тут самим жрать нечего...
С голоду пухнеш,и сидишь в инете,с голодухи.
Есть много людей кто работал без оформления официального т.к. платить дикие налоги с зп в районе 50% никто почти из работодателей не может, этим людям никакой помощи не будет. Да и вообще нечего ждать от этого подобия государства кроме новых налогов и других поборов.
Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно:
а) работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, привлекать и использовать в качестве работников:
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников);
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов;
б) в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.
"Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам"
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Лучше верните их домой!
И... на что живёшь, Агентство?
В это время в Италии приглашают на работу врачей с неподтвержденными дипломами. Как бы наши в перспективе не рванули.
20.04.2020 12:21
Павсекакий
"Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам"
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Лучше верните их домой!
И... на что живёшь, Агентство?
То вам денег жалко(12200р.)А отправить их домой ,ещё дороже,пожалуйста тратьте.