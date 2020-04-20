Мигрантов захотели временно приравнять к россиянам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять легальных мигрантов к российским гражданам, чтобы те могли получать пособия по безработице.

"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице", – цитирует ТАСС письмо гендиректора АСИ Светланы Чупшевой председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Как отмечает Чупшева, такую меру, например, ввели в Португалии, где 580 тысяч мигрантов уже приравняли к гражданам страны.

Как уже писал amic.ru, ранее в России подсчитали число трудовых мигрантов. Оказалось, что они составляют почти 10% трудоспособного населения страны или порядка восьми миллионов человек.