Не канонично. Коронавирус назвали странным явлением

Главный инфекционист ФМБА России, профессор Владимир Никифоров назвал коронавирус странным для классической эпидемиологии явлением. Об этом ученый рассказал в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Никифоров заявил, что COVID-19 не соответствует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ. По его словам, пока медики не понимают тех нюансов, когда пациент чувствует себя вполне хорошо, а анализы говорят о том, что он должен находиться как минимум в реанимации. Усложняет ситуацию и то, что при коронавирусе на рентгеновских снимках не видно воспаления легких.
Инфекционист отметил, что несмотря на ложное благополучие, в дальнейшем в таких случаях следует "катастрофический обвал".
"Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно", – заключил инфекционист.
Комментарии
Коронавирус упоминается ещё с 2015 года...
Это про семейство вирусов, данный коронавирус имеет собственное имя COVID-19.
так сказать версия минздрава
Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.
Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом. Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение 3 суток.
По имеющимся научным данным возможен фекально-оральный механизм передачи вируса. РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась при исследовании образцов фекалий больных. Нуклеокапсидный белок COVID-19 был обнаружен в цитоплазме эпителиальных клеток слюнных желез, желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки, мочевыводящих путей Установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи.
Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2). Рецепторы ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Однако основной и быстро достижимой мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие пневмонии.
данный коронавирус имеет собственное имя COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2.
Гость, да Вы что.
Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым респираторным заболеванием. Различные виды коронавирусов широко распространены в природе, вызывая различную инфекционную патологию у животных.
Их более 40 видов. Так какой вид Вы имеете в виду? )))))))))))))
В декабре-январе было странное ОРВИ. Сильный кашель, температура, дышать было трудно лежа на спине и сидя. Врачу говорила все это - назначил рентген, по рентгену ничего не увидели. А в бронхах будто что-то мешает дышать, хочется откашляться, но никак, только сильный кашель. Хуже не стало, но сейчас уже апрель, а до сих пор до конца все не прошло, какие-то ощущения слева в бронхах, видимо, остаточные явления. Обращалась к врачам в марте по поводу кашля. Опять поставили ОРВИ, а на Ковид-19 не проверили.
20.04.2020 13:18
- гость -
тоже болела странно, в начале января - два дня температура, потом немного насморка, а вот чз пару недель прибавился странный кашель, кашлять нечем, а позывы есть, порой чуть не до рвотных позывов, с месяц покашляла и внезапно прекратилось, будто никакого кашля и не было.
никакие полоскания, прогревания и амброксолы не помогали. и да, перед всем этим температурьем болели все десны - пару дней кушать почти не могла, никогда такого не было, думала стоматит какой, но нет. просто орви же)
а из домашних при этом никто даже не чихнул. и шо это было...
Врачи.. Жертвы ЕГЭ... Ваще ни фига не в теме...
14,13
Совсем идиот ?
При кашле типа бронхитного, чтобы ночь спокойно спать можно супрастинчику хряпнуть. И муколитики на ночь не пить.
20.04.2020 13:18
- гость -
у знакомой ребёнок осенью также болел, врачи разводили руками, понять ничего не могли