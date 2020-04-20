Пятница, 24 Апрель, 05:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
18°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Не канонично. Коронавирус назвали странным явлением

, ИА "Амител"
Врачи до сих пор не понимают многих нюансов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Главный инфекционист ФМБА России, профессор Владимир Никифоров назвал коронавирус странным для классической эпидемиологии явлением. Об этом ученый рассказал в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Никифоров заявил, что COVID-19 не соответствует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ. По его словам, пока медики не понимают тех нюансов, когда пациент чувствует себя вполне хорошо, а анализы говорят о том, что он должен находиться как минимум в реанимации. Усложняет ситуацию и то, что при коронавирусе на рентгеновских снимках не видно воспаления легких.

Инфекционист отметил, что несмотря на ложное благополучие, в дальнейшем в таких случаях следует "катастрофический обвал". 

"Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно", – заключил инфекционист.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.04.2020 12:54
- гость -

Коронавирус упоминается ещё с 2015 года...

20.04.2020 13:01
- гость -

Это про семейство вирусов, данный коронавирус имеет собственное имя COVID-19.

20.04.2020 13:05
- гость -

так сказать версия минздрава

Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.

Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом. Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение 3 суток.

По имеющимся научным данным возможен фекально-оральный механизм передачи вируса. РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась при исследовании образцов фекалий больных. Нуклеокапсидный белок COVID-19 был обнаружен в цитоплазме эпителиальных клеток слюнных желез, желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки, мочевыводящих путей Установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи.

Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2). Рецепторы ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Однако основной и быстро достижимой мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие пневмонии.

20.04.2020 13:06
- гость -

данный коронавирус имеет собственное имя COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2.

20.04.2020 13:08
alexxenon_yandex

Гость, да Вы что.

Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым респираторным заболеванием. Различные виды коронавирусов широко распространены в природе, вызывая различную инфекционную патологию у животных.

Их более 40 видов. Так какой вид Вы имеете в виду? )))))))))))))


20.04.2020 13:18
- гость -

В декабре-январе было странное ОРВИ. Сильный кашель, температура, дышать было трудно лежа на спине и сидя. Врачу говорила все это - назначил рентген, по рентгену ничего не увидели. А в бронхах будто что-то мешает дышать, хочется откашляться, но никак, только сильный кашель. Хуже не стало, но сейчас уже апрель, а до сих пор до конца все не прошло, какие-то ощущения слева в бронхах, видимо, остаточные явления. Обращалась к врачам в марте по поводу кашля. Опять поставили ОРВИ, а на Ковид-19 не проверили.

20.04.2020 13:52
- гость -



20.04.2020 13:18
- гость -

тоже болела странно, в начале января - два дня температура, потом немного насморка, а вот чз пару недель прибавился странный кашель, кашлять нечем, а позывы есть, порой чуть не до рвотных позывов, с месяц покашляла и внезапно прекратилось, будто никакого кашля и не было.
никакие полоскания, прогревания и амброксолы не помогали. и да, перед всем этим температурьем болели все десны - пару дней кушать почти не могла, никогда такого не было, думала стоматит какой, но нет. просто орви же)
а из домашних при этом никто даже не чихнул. и шо это было...

20.04.2020 14:13
- гость -

Врачи.. Жертвы ЕГЭ... Ваще ни фига не в теме...

20.04.2020 15:11
- гость -

14,13
Совсем идиот ?

20.04.2020 16:28
- гость -

При кашле типа бронхитного, чтобы ночь спокойно спать можно супрастинчику хряпнуть. И муколитики на ночь не пить.

20.04.2020 18:38
гость


20.04.2020 13:18
- гость -

у знакомой ребёнок осенью также болел, врачи разводили руками, понять ничего не могли

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 0
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 0
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 0
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 0
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 0
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 0
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 0
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 9
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 1
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 6
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 4
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 17
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 51
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 4
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 7
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 9
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 34
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 9
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 14
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 11
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 66
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 12
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 13
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.