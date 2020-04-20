Не канонично. Коронавирус назвали странным явлением

Главный инфекционист ФМБА России, профессор Владимир Никифоров назвал коронавирус странным для классической эпидемиологии явлением. Об этом ученый рассказал в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Никифоров заявил, что COVID-19 не соответствует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ. По его словам, пока медики не понимают тех нюансов, когда пациент чувствует себя вполне хорошо, а анализы говорят о том, что он должен находиться как минимум в реанимации. Усложняет ситуацию и то, что при коронавирусе на рентгеновских снимках не видно воспаления легких.

Инфекционист отметил, что несмотря на ложное благополучие, в дальнейшем в таких случаях следует "катастрофический обвал".

"Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно", – заключил инфекционист.