Барнаульские учителя устроили флешмоб, соскучившись по школьникам

Фото: barnaul.org
Школы Барнаула продолжают работать на дистанционном обучении. Пока все школьники сидят по домам и сутками делают "домашку", учителя скучают по ним, гуляя по пустым коридорам.
Вместе с родителями и учащимися они запустили в Instagram флешмоб "Мам, я дома", с хештегом которого уже размещено 120 постов.
С 13 апреля более 80 тысяч школьников во всех школах города приступили к дистанционному обучению. Учебный процесс осуществляют несколькими способами: от проведения онлайн-уроков в соответствии с расписанием занятий до предоставления информации на флеш- и бумажных носителях.
Для того чтобы перейти на подобный формат обучения, был проделан огромный объем работы, пишет официальный сайт города Барнаула.
"Положительную роль сыграли предварительные пробные онлайн-конференции с обучающимися в тестовом режиме в последние дни каникул. От того, насколько тщательно была выполнена вся предварительная работа, зависит и успешность работы каждой школы сегодня", – рассказали в комитете по образованию.
Комментарии
А мы, родители, очень скучаем по школе, по нашим дорогим учителям... Хорошие были времена, когда учителя детей обучали, а не мы(((
Физруку надо надпись "никто не пинает волейбольный мяч"
Я и никогда не обучала сама ребенка. Сам все-сам.
Про учителей. Вчера классная звонила, и рассказывала, как хорошо что не нужно вставать рано/собираться/ехать. Провел онлайн, полежал на диване, дал задания, попил чайку, и это все в халате и ДОМА))))
Мы тоже скучаем по школе...
Коронавирус-уходи, школа-приходи!!!
По школе скучают только родители , которым надоели дети дома и их обучение онлайн.
Тоскую чета...