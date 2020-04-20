Барнаульские учителя устроили флешмоб, соскучившись по школьникам

Фото: barnaul.org

Школы Барнаула продолжают работать на дистанционном обучении. Пока все школьники сидят по домам и сутками делают "домашку", учителя скучают по ним, гуляя по пустым коридорам.

Вместе с родителями и учащимися они запустили в Instagram флешмоб "Мам, я дома", с хештегом которого уже размещено 120 постов.

С 13 апреля более 80 тысяч школьников во всех школах города приступили к дистанционному обучению. Учебный процесс осуществляют несколькими способами: от проведения онлайн-уроков в соответствии с расписанием занятий до предоставления информации на флеш- и бумажных носителях.

Для того чтобы перейти на подобный формат обучения, был проделан огромный объем работы, пишет официальный сайт города Барнаула.

"Положительную роль сыграли предварительные пробные онлайн-конференции с обучающимися в тестовом режиме в последние дни каникул. От того, насколько тщательно была выполнена вся предварительная работа, зависит и успешность работы каждой школы сегодня", – рассказали в комитете по образованию.