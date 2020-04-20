Даже батареи. Житель Алтая вынес из съемной квартиры имущество почти на полмиллиона

Житель села Майма Республики Алтай украл из арендованного дома имущество на 420 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
В полицию обратился владелец частного дома. Раньше он сдавал его в аренду женщине, которая всегда вовремя платила по счетам и не доставляла никаких проблем. Когда она решила съехать, то предложила сдать дом ее сыну. Хозяин решил, что тот также порядочен, как и его мать, и заселил мужчину.
Владелец дома в течение года не беспокоил жильца, деньги за аренду ему переводила мать мужчины. Однако затем хозяину позвонили соседи и сообщили, что арендатор начал вывозить из дома имущество.
Приехав в дом, собственник был неприятно удивлен. Выяснилось, что арендатор пристрастился к алкоголю, а когда ему требовались деньги – вывозил из дома вещи, продавал их, а оставшееся сдавал в пункт приема металлолома, где сам и работал.
В списке пропавшего оказались два холодильника, кинопроектор, несколько сломанных стиральных машин и шесть чугунных батарей. С участка исчезли детали автомобиля и пятьдесят метров электрического кабеля. Вырученные деньги мужчина тратил на еду и выпивку.
Полиция доставила мужчину в отделение, где он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", арендатору грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
Сниму меблированную квартиру...
два холодильника, кинопроектор, несколько сломанных стиральных машин
Квартира явно не однокомнатная. Отсюда вопрос, зачем алконавт без денег снимал многокомнатную квартиру?
Мать, похоже, наводчица.