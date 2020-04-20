Даже батареи. Житель Алтая вынес из съемной квартиры имущество почти на полмиллиона

Житель села Майма Республики Алтай украл из арендованного дома имущество на 420 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В полицию обратился владелец частного дома. Раньше он сдавал его в аренду женщине, которая всегда вовремя платила по счетам и не доставляла никаких проблем. Когда она решила съехать, то предложила сдать дом ее сыну. Хозяин решил, что тот также порядочен, как и его мать, и заселил мужчину.

Владелец дома в течение года не беспокоил жильца, деньги за аренду ему переводила мать мужчины. Однако затем хозяину позвонили соседи и сообщили, что арендатор начал вывозить из дома имущество.

Приехав в дом, собственник был неприятно удивлен. Выяснилось, что арендатор пристрастился к алкоголю, а когда ему требовались деньги – вывозил из дома вещи, продавал их, а оставшееся сдавал в пункт приема металлолома, где сам и работал.

В списке пропавшего оказались два холодильника, кинопроектор, несколько сломанных стиральных машин и шесть чугунных батарей. С участка исчезли детали автомобиля и пятьдесят метров электрического кабеля. Вырученные деньги мужчина тратил на еду и выпивку.

Полиция доставила мужчину в отделение, где он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", арендатору грозит до пяти лет тюрьмы.