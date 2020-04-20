Россияне рассказали о своем отношении к переносу майских праздников

Более трети россиян поддерживают перенос майских праздников, а еще треть считает, что их и вовсе необходимо отменить. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса Mail.ru.

В исследовании поучаствовали 25 тысяч россиян. Их попросили поделиться мнением о вероятном переносе майских праздников на другое время. 34% опрошенных назвали это хорошей идеей, еще 30% предложили их совсем отменить. Против переноса или отмены выступили чуть более четверти респондентов.

Также выяснилось, что более половины россиян собираются провести майские каникулы дома, 15% все же планируют куда-нибудь съездить. В основном это дача или деревня, каждый десятый отправится на шашлыки с друзьями, а 7% поедут в другой город.

В качестве желаемого времени, на которое нужно перенести праздники, каждый пятый назвал июнь, почти по 14% – за июль и за август. Менее десятой части соотечественников предложили присоединить выходные дни к новогодним каникулам 2021 года.