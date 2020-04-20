Российскому бюджету грозит дефицит в 5,6 трлн рублей в 2020 году

Дефицит бюджета России по итогам 2020 года может составить около 5,6 триллиона рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

По данным издания, в прогнозах российские власти ориентируется на среднюю цену нефти в этом году, стоимость которой может составить 20 долларов за баррель. В феврале этот показатель планировался на уровне 57,7 доллара. Как отметил собеседник "Известий", ожидаемая сумма доходов федеральной казны составит 15,2 триллиона рублей без учета поступлений от покупки Сбербанка у ЦБ.

Наряду с этим ожидается, что расходы казны увеличатся до 20,8 триллиона рублей, что превышает официальный план более чем на триллион рублей. Таким образом, дефицит бюджета в этом году может составить порядка 5,6 триллиона рублей.

Дефицит бюджета планируют профинансировать за счет нескольких источников: два триллиона выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ), более триллиона найдут в дополнительных источниках, а остальное займут на рынке.