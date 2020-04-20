Очередь из машин скорой помощи запечатлели у больницы в Новосибирске

Утром 20 апреля очевидцы заметили очередь из машин скорой помощи у инфекционной клинической больницы № 11 в Новосибирске. Сюда привозят людей с подозрением на коронавирус.

За прошедшие сутки в Новосибирской области подтверждено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть два ребенка. Общее число инфицированных в регионе составило 132 человека. Трое из них умерло, 16 выздоровели, пишет "Тайга. Инфо".

На данный момент Новосибирская область занимает второе место по числу заболевших в Сибири. На первом – Красноярский край, где подтверждено 300 случаев. На третьем месте остается Бурятия – 124 подтвержденных случая заражения. В Алтайском крае 86 инфицированных.