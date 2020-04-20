144 алтайские семьи получили продуктовые наборы от "Справедливой России"

Справедливороссы передали продуктовые наборы 144 семьям Барнаула, Бийска и Рубцовска. Такую помощь землякам инициировал депутат Государственной думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев.

"Многие из родителей потеряли и без того низкооплачиваемые и незащищенные соцпакетом должности. Их дети во время домашнего карантина оказались лишены даже тех минимальных социальных льгот, которые им предоставляли дошкольные и школьные образовательные учреждения. Многие из них не имеют возможности элементарно полноценно питаться. И средства, которые были выделены на школьное питание, могли бы быть направлены на питание детей в этот сложный период", – прокомментировал Терентьев.

Помощь получили многодетные и малообеспеченные семьи. 60 продуктовых наборов передали жителям Барнаула и пригорода (поселки Южный, Центральный, Лесной, Научный городок, а также Новоалтайск и Белоярск). 40 наборов – семьи Рубцовска и рубцовского района. И 44 пакета с продуктами – бийчане и жители Бийского района.

По словам депутата Барнаульской городской Думы от СР Алексея Якунина, люди очень благодарны и надеются, что такие акции продолжатся в будущем.

Руководитель рубцовского отделения партии Сергей Сущевский сказал, что "для города, который находится в аутсайдерах по зарплатам и в принципе по обеспеченности рабочими местами, это очень актуально".

А председатель Совета местного отделения партии "Справедливая Россия" в Бийске Елена Речкова добавила, что многие семьи в этот период стали жить еще хуже и помощь им нужна, как никогда.

"Многие родители были отправлены работодателями в отпуск без содержания, а денежных накоплений как таковых нет, ведь в некоторых семьях по 5, 8, 9 детей. Нам рассказывали, что когда перевели детей на дистанционное обучение, они оказались совсем не подготовленными, ведь у многих несколько школьников в семье, каждому нужно рабочее место, оборудованное компьютером с доступом в интернет. Поэтому пришлось брать кредиты, чтобы дети могли полноценно учиться", – сказала она.