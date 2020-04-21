В Роскачестве рассказали, как похудеть в самоизоляции на даче

Специалисты Роскачества рассказали, как похудеть тем людям, которые в период самоизоляции находятся на даче. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Чтобы загородное "заточение" сделать полезным, в Роскачестве рекомендуют правильно питаться и ежедневно заниматься физкультурой. "В результате уже к началу мая вы не только сможете избавиться от 2-3 килограммов, но и подтянете мышцы", – сказано в сообщении.

Чтобы многократно увеличить эффективность занятий, эксперты рекомендуют заниматься на свежем воздухе, поскольку на улице обогащение кислородом происходит интенсивнее и кровь с большей скоростью транспортирует полезные вещества и выводит уже отработанные, повышается выносливость.

В Роскачестве также отметили и важность 5-10-минутной разминки. Делать ее можно в произвольной форме, а вот пропускать или сокращать ее продолжительность – нельзя. В каждом упражнении специалисты советуют выполнять от 16 повторений за подход для новичков и до двух минут – если упражнение дается легко.

Дальше начинается круговая тренировка. Тренировочный круг состоит из приседаний, отжиманий, скручиваний и двухминутной аэробной нагрузки (прыжки на месте, прыжки в стороны приставными шагами, бег вокруг дома). Второй круг начинается сразу с упражнений, а их общее количество – от трех до шести. Важно выполнять упражнения в стадии напряжения на выдохе, и лучше всего – под музыку.

В плане питания Роскачество рекомендует отдать предпочтение белковым продуктам и овощам, а вот от сахара и муки лучше отказаться раз и навсегда. Даже этого хватит, чтобы потерять три-четыре килограмма лишнего веса за месяц.