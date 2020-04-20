Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтверждены еще 14 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на 20 апреля в регионе COVID-19 заболели 86 человек. 11 из них – дети. При этом девять человек уже вылечились и выписались из больницы.

В целом, по данным краевого Минздрава, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.

Большинство заболевших приходится на Барнаул – 49 человек. В остальных муниципалитетах распространение коронавируса выглядит так:

по пять заболевших – Горняк, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) и Поспелихинский районы (Николаевка);

четверо заболевших – Рубцовский район (с. Веселоярск);

по трое заболевших – Камень-на-Оби, Змеиногорск и Крутихинский район (Крутиха);

по двое заболевших – Бийск, Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы;

по одному заболевшему – Рубцовск, Заринск, Новоалтайск.