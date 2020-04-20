Количество штрафов за превышение скорости выросло в период самоизоляции

Общее число нарушений правил дорожного движения за время самоизоляции увеличилось почти на 20%. Причем 96% из них – это наказание за превышение скорости и повторное нарушение скоростного режима. Об этом сообщают аналитики площадки Drom со ссылкой на результаты собственного исследования.

Специалисты сравнили периоды до самоизоляции (с 15 по 29 марта) и после введения ограничительных мер (с 30 марта по 15 апреля).

При этом вырос и уровень дисциплины оплаты штрафов: за период самоизоляции платить за нарушения ПДД стали почти на треть чаще.

По мнению специалистов, люди стали чаще превышать скорость из-за пустых дорог. Кроме этого, многие "рванули" за город, а на междугородних трассах камеры видеофиксации встречаются значительно чаще.

Как ранее сообщил amic.ru, МЧС Алтайского края не заметил снижения числа ДТП во время режима самоизоляции из-за COVID-19. Количество аварий остается неизменным, даже несмотря на упавший транспортный поток.