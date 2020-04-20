Доля зараженных COVID-19 с тяжелой формой болезни в Алтайском крае будет расти

Доля пациентов с коронавирусом в Алтайском крае, у которых будет наблюдаться тяжелое течение болезни, вырастет. Вероятно, этот период придется на конец апреля и май, заявил в ходе онлайн-брифинга 20 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
Как уже сообщал amic.ru, сейчас в Алтайском крае 86 человек с подтвержденным COVID-19. У большинства из них заболевание протекает в легкой форме, лишь трое подключены к аппаратам ИВЛ – у них тяжелые формы пневмонии.
По возрастным группам заболевшие распределились следующим образом: 11 человек – младше 17 лет, 27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет, 12 человек – от 41 года до 50 лет, 19 человек – 51-60 год, старше 60 лет – 17 человек.
Комментарии
Доля пациентов с коронавирусом в Алтайском крае, у которых будет наблюдаться тяжелое течение болезни, вырастет
Это в связи с чем? Все легкие формы закончились?
Бессимптомные будут расти и тяжелые будут расти. Какие то крайности, или или
Ничего страшного!
ИВЛ есть, койки готовы. Ждут с нетерпением!
(Это не копеечная чихня с масками, перчатками , санитайзерами - неинтересными с финансовой точки зрения некоторым товарищам, но важными, чтобы не раздувать пожар).
Немаловажный фактор - до 50 больше, чем 50+
20.04.2020 15:37
- гость -
Но тяжелые больные, скорее всего, будут 50+
27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет
О, точно, больше всего в этой категории. Самые активные. Интересно под аппаратами старенькие лежат?
20.04.2020 15:41
- гость -
Но тяжелые больные, скорее всего, будут 50+
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Не факт. В числе летальных, если смотреть по регионам, много молодых. Например, Хасавюрт - молодая женщина 26 лет, 3 месяца беременности. Среди москвичей большинство погибщих до 50.
Если большинство случаев будут тяжелые, значит большинство заболевших будут в возрасте, остальные будут болеть бессимптомно, просто разносить вирус пожилым
Неутешительный прогноз для алтайской ОПТИМИЗИРОВАННОЙ( уничтоженной) медицины.
В Новосибирской области на 16 выздоровевших 3 умерших, это хуже чем в целом по России. И тем более хуже, чем в Алтайском крае
В Новосибирской области на 16 выздоровевших 3 умерших
Это примерно как в США
20.04.2020 15:48
гость
Если большинство случаев будут тяжелые, значит большинство заболевших будут в возрасте, остальные будут болеть бессимптомно, просто разносить вирус пожилым
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Хрен тебе! Даже не мечтай. Это сказки про пожилых, чтобы молодые не береглись и пострадали.
Большинство заболевших будут молодыми. Наиболее социально-активные.
Пожилые как раз спасутся. Будут карантиниться.
а власти все с..ли жуют
Ну так и правильно, лечить будет некому, т.к. врачи в Москву поедут...
Небольшой анекдот:
Два полицейских над трупом:
- Вытащи вилы и топор у него из спины, потом проведи экспресс-тест. Этот коронавирус совсем озверел!