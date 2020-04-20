Доля зараженных COVID-19 с тяжелой формой болезни в Алтайском крае будет расти

Доля пациентов с коронавирусом в Алтайском крае, у которых будет наблюдаться тяжелое течение болезни, вырастет. Вероятно, этот период придется на конец апреля и май, заявил в ходе онлайн-брифинга 20 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Как уже сообщал amic.ru, сейчас в Алтайском крае 86 человек с подтвержденным COVID-19. У большинства из них заболевание протекает в легкой форме, лишь трое подключены к аппаратам ИВЛ – у них тяжелые формы пневмонии.

По возрастным группам заболевшие распределились следующим образом: 11 человек – младше 17 лет, 27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет, 12 человек – от 41 года до 50 лет, 19 человек – 51-60 год, старше 60 лет – 17 человек.