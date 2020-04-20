200 алтайских медиков получат доплаты за лечение зараженных коронавирусом

Более 200 врачей, медсестер и санитарок, которые работают с инфицированными COVID-19, получат дополнительные выплаты к заработной плате. Об этом на онлайн-конференции в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
"Средства стимулирования доведены до медицинских организаций. И за работу в марте и апреле они будут выплачены", – сказал министр.
Ранее Попов сообщал, что алтайские медики получат доплаты от 20 до 100% от среднемесячного дохода. Врачи специализированных учреждений получат стопроцентную доплату, медсестры – 50%, санитарки – 30%. А также сотрудники поликлиник и скорой помощи: 80% – для врачей, 40% – для среднего персонала. Санитарки в поликлинике – 20% от дохода.
По данным на 20 апреля, в Алтайском крае подтверждены 86 случаев заболевания COVID-19.
Комментарии
А ординатор сколько получат, которыми дыры затыкают? И которым до сих пор свидетельства об аккредитации не выдали? Или им клятвы врача достаточно?
Пришла беда- отворяй ворота.Спасибо г-н министр,вы так щедры ! Да и верится с трудом...
с одной оговоркой "среднемесячной по региону". А это 25000 рублей
- гость -
с одной оговоркой "среднемесячной по региону".
Где? От среднемесячного дохода, его же.
Это если санитарка получала минималку 12130, то с выплатой она получит аж 14556. Это если именно от дохода 20%. А если от оклада, то минималка один фиг