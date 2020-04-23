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"Переобуваемся" бесплатно. Как получить в подарок шиномонтаж и геометрию колес

, ИА "Амител"
В "Подкове" действует акция при покупке летних шин
фото: infoshiny.ru

фото: infoshiny.ru

Весна радует теплой погодой. Резко выросли скорости, водители перешли на "летнюю" манеру езды. Зимние шины на таком асфальте быстро приходят в негодность. 

Переход на летнюю резину комфортнее, если в подарок прилагается бесплатный шиномонтаж. Торговая сеть "Подкова" проводит акцию: при покупке летних шин – монтаж* и геометрия колес в подарок. 

В период пандемии "Подкова" заботится о безопасности клиентов и предлагает решение для перехода на летнюю резину, не заезжая в автосервис. Закажите комплект летних шин на сайте с бесплатной доставкой на дом**.

А также шиномонтаж с "доставкой на дом" – "Мобильный шиномонтаж" сам приедет к вам.

"Подкова" – официальный партнер многих брендов шин. Именно поэтому на некоторые модели компания предоставляет расширенную гарантию***. Поврежденную шину отремонтируют или заменят бесплатно. 

Акция "Шиномонтаж в подарок" действует до 30.04.2020, "Геометрия в подарок" – до 31.05.2020.

Сеть автосервисных центров "Подкова"
Podkova22.ru
Тел.: (3852) 22 33 45
Барнаул:
Покровская, 7
С. Власихинский пр-д, 67
Попова, 9
Аносова, 1а
Новоалтайск: Дорожная, 60 к. 1
Бийск: Шишкова, 47

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*Шиномонтаж в подарок при покупке комплекта летних шин марок: Pirelli, Michelin, Continental, Hankook (от 15"), Laufenn (от 14"), Bridgestone и BFGoodrich (модели на All Terrain и Mud Terrain) до 30.04.2020. 
**Бесплатная доставка при покупке комплекта шин действует в черте г. Барнаула.
***Расширенная гарантия предоставляется при покупке 4 шин Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, Hankook (от 16 посадочного диаметра), Nokian Hakkapeliitta и Hakka, Nokian Nordman и Gislaved (от 17").

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.04.2020 09:30
Z

А где приписка "на правах рекламы"?

Вообще, последние 4 комплекта покупал/обувал именно в Подкове, на Аносова.
Года три назад мне там ребята правили оригинальные нисанновские штамповки, которые в других шиномонтажках предлагали выкинуть и заменить.
На Аносава ребята сказали: Не покупайте эту фольгу, правьте лучше эти оригиналы.
После правки поведение машины вполне адекватное, износ шин равномерный.

Правда крайний раз во время подарочной переобувки и геометрии по просили посмотреть "не вываливается ли чего из подвески".
После получили ответ: А я чо смотрел что ли?

Может не в ту смену попали?

То же "на правах рекламы")))

23.04.2020 10:40
АБОРИГЕН

23.04.2020 09:30
Z
Лётчик или прарашютист?

23.04.2020 11:40
Z

23.04.2020 10:40
АБОРИГЕН


23.04.2020 09:30
Z
Лётчик или прарашютист?
----------------------

Видимо просто тупой, так как вопроса не понял.
И/или если правильно понял вопрос то: после той правки тех дисков они замечательно балансировались на той же шиномонтажке где их предлагали выкинуть очень даже замечательно.

Или в чем вопрос?

23.04.2020 11:41
Z

И почему нельзя редактировать свои же коменты?

23.04.2020 15:26
Иван

Посмотрел цену на одни и те же шины на дроме и в подкове. В подкове дороже на 250р. Умножаем на 4. Это 1000р. Где бесплатный шиномонтаж в подарок? Да ещё и не на все шины действует.

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