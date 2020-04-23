"Переобуваемся" бесплатно. Как получить в подарок шиномонтаж и геометрию колес

Весна радует теплой погодой. Резко выросли скорости, водители перешли на "летнюю" манеру езды. Зимние шины на таком асфальте быстро приходят в негодность.

Переход на летнюю резину комфортнее, если в подарок прилагается бесплатный шиномонтаж. Торговая сеть "Подкова" проводит акцию: при покупке летних шин – монтаж* и геометрия колес в подарок.

В период пандемии "Подкова" заботится о безопасности клиентов и предлагает решение для перехода на летнюю резину, не заезжая в автосервис. Закажите комплект летних шин на сайте с бесплатной доставкой на дом**.

А также шиномонтаж с "доставкой на дом" – "Мобильный шиномонтаж" сам приедет к вам.

"Подкова" – официальный партнер многих брендов шин. Именно поэтому на некоторые модели компания предоставляет расширенную гарантию***. Поврежденную шину отремонтируют или заменят бесплатно.

Акция "Шиномонтаж в подарок" действует до 30.04.2020, "Геометрия в подарок" – до 31.05.2020.

Сеть автосервисных центров "Подкова"

Podkova22.ru

Тел.: (3852) 22 33 45

Барнаул:

Покровская, 7

С. Власихинский пр-д, 67

Попова, 9

Аносова, 1а

Новоалтайск: Дорожная, 60 к. 1

Бийск: Шишкова, 47

*Шиномонтаж в подарок при покупке комплекта летних шин марок: Pirelli, Michelin, Continental, Hankook (от 15"), Laufenn (от 14"), Bridgestone и BFGoodrich (модели на All Terrain и Mud Terrain) до 30.04.2020.

**Бесплатная доставка при покупке комплекта шин действует в черте г. Барнаула.

***Расширенная гарантия предоставляется при покупке 4 шин Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, Hankook (от 16 посадочного диаметра), Nokian Hakkapeliitta и Hakka, Nokian Nordman и Gislaved (от 17").