Поддержим ветеранов: марафон "Спасибо за Победу" продолжается на Алтае

Благотворительный марафон в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны "Спасибо за Победу" проводится на Алтае уже в шестой раз. Его организует Медиагруппа "FM-Продакшн".

Компании региона активно поддерживают марафон финансово, а также предоставляют продукцию собственного производства. Продовольственные наборы и подарки участникам войны будут доставлять волонтеры благотворительного фонда "Облака" и волонтеры Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" сразу после окончания режима самоизоляции.

Чтобы принять участие в марафоне, можно закупить продуктовый набор по списку, который опубликован в группе в соцсети "ВКонтакте". А потом привезти его по адресу ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа "FM-Продакшн" с 9:00 до 18:00. Или же на сайте марафона можно пожертвовать любую сумму.

Среди барнаульских компаний, которые уже приняли участие, ОАО "Мельник", "Пчела и Человек", Алтай-тент, ООО "Бийские информационные технологии", ТМ "Секреты Алтая", Концерн КГ, торговая сеть "Подкова", ИСК "Алгоритм", "Дом Меда".

Также внесли свой вклад компании из Бийска. Это ООО ТД "Алтай строй", ООО "ТК Промсталь", ИП Багин Ангар 18, Производственная компания "Квантсервер", магазин "Светофор" на Каховской, 155/1, магазин "Маяк" на Казанцевых, 58, кондитерский дома "Изюминка".