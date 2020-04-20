Поддержим ветеранов: марафон "Спасибо за Победу" продолжается на Алтае

Благотворительный марафон в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны "Спасибо за Победу" проводится на Алтае уже в шестой раз. Его организует Медиагруппа "FM-Продакшн".
Компании региона активно поддерживают марафон финансово, а также предоставляют продукцию собственного производства. Продовольственные наборы и подарки участникам войны будут доставлять волонтеры благотворительного фонда "Облака" и волонтеры Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" сразу после окончания режима самоизоляции.
Чтобы принять участие в марафоне, можно закупить продуктовый набор по списку, который опубликован в группе в соцсети "ВКонтакте". А потом привезти его по адресу ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа "FM-Продакшн" с 9:00 до 18:00. Или же на сайте марафона можно пожертвовать любую сумму.
Среди барнаульских компаний, которые уже приняли участие, ОАО "Мельник", "Пчела и Человек", Алтай-тент, ООО "Бийские информационные технологии", ТМ "Секреты Алтая", Концерн КГ, торговая сеть "Подкова", ИСК "Алгоритм", "Дом Меда".
Также внесли свой вклад компании из Бийска. Это ООО ТД "Алтай строй", ООО "ТК Промсталь", ИП Багин Ангар 18, Производственная компания "Квантсервер", магазин "Светофор" на Каховской, 155/1, магазин "Маяк" на Казанцевых, 58, кондитерский дома "Изюминка".
Комментарии
1.При всём уважении к организаторам акции и автору заметки , вопрос сколько участников ВОВ готовы принять подарки и оценить внимание к себе остался не раскрытым.
Ведь даже если в 1945 г. было восемнадцать (призывной возраст ) +75 = 93.
2. 75 000 лично от Путина к Дню Победы мало , что надо добавлять шапкой по кругу ?
Полностью поддерживаю предыдущий комментарий
Согласен с ребятами. Мой дед, который воевал ушел в далеком 97-м, а многие в 70-х в 80-х. Нужно было раньше помогать. Сейчас то че? Даже если кто и остался в живых, то во первых это не те матерые вояки, которые прошли войну, а во вторых и даже им уже ничего не надо.
Еще 100 лет пройдет, а у нас все будут ветеранам помогать.