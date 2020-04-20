94 медработника в Барнауле, оказывающие помощь зараженным коронавирусом в краевом центре, находятся на самоизоляции в санатории "Обь". Они живут отдельно от своих семей, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе онлайн-брифинга 20 апреля.

Ранее губернатор Вкитор Томенко принял решение перепрофилировать санаторий "Обь" в Барнауле под нужды медиков, работающих в пятой горбольнице с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Медработники постоянно проживают в санатории и не отлучаются домой к своим семьям.

По словам Дмитрия Попова, в будущем аналогичное решение может быть принято и по персоналу, работающему в 4-й и 11-й горбольницам, а также в Центре охраны материнства и детства. Эти учреждения отведены под прием больных, у которых выявили коронавирус.

Как отметил Попов, семьям медработников, которые живут сейчас отдельно, помощь оказывают неравнодушные жители и общественность: "Создают более-менее комфортные условия".

Напомним, что алтайские медики получат доплату за работу во время пандемии COVID-19. Федеральный бюджет выделил краю 91,5 млн рублей. Врачам перечислят дополнительно 100% от среднемесячного дохода, медсестрам – 50%, санитаркам – 30%. Сотрудники поликлиник и скорой помощи могут рассчитывать на доплату: 80% – для врачей, 40% – для среднего персонала, 20% – санитаркам в поликлинике.