Вторник, 21 Апрель, 09:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,67
€ 81,1
15°

47121 +0
Обь
429см +19


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Россияне все чаще интересуются в интернете, чем заняться на самоизоляции

, ИА "Амител"
Одним из самых популярных запросов в Сети стал "когда все это закончится"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россияне все чаще стали интересоваться в интернете, чем занять себя на самоизоляции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в пресс-службе "Яндекса".

Согласно этим данным, соотечественники стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты от коронавируса. Также подскочил, а в дальнейшем упал интерес россиян к покупке народных средств – куркумы и имбиря.

Во время самоизоляции люди стали чаще интересоваться виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами и медитацией. Также стремительно растет интерес к чтению, видеоиграм, онлайн-концертам и тренировкам в домашних условиях.

Запросы "чем заняться" и "доставка" остаются на традиционно высоком уровне, а вот интерес "как завязать галстук" падает. Также стремительный рост показали запросы "пособия по безработице", а спрос на вакансии, наоборот, упал.

Примечательно, что в последнее время у "Яндекса" довольно часто спрашивают "когда все это закончится".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:29
"Бессмертный полк" в Алтайском крае станет виртуальным 0
09:17
Соседей по даче заставят уважать друг друга. Что это значит? 0
09:01
Число присасываний клещей резко подскочило в Республике Алтай 1
08:48
"ВКонтакте" выяснил, о чем мечтают барнаульцы в самоизоляции 1
08:30
Еще 48 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 0
08:15
Ученые: от слов "не переживай" становится только хуже 0
08:06
Коронавирус как статпогрешность. От чего умирали в России в 2019 году 2
07:55
Тимати унизил Ивлееву за приглашение в прямой эфир 10
07:44
Барнаул вошел в список городов с высокой социальной напряженностью 7
07:39
В Роскачестве рассказали, как похудеть в самоизоляции на даче 3
07:28
Жители алтайского села установили в магазине коробки для сдачи домашних заданий 2
07:16
Пока не поплывем. Грозят ли Алтаю новые подтопления в первую волну паводка? 0
06:54
Без лопат и "челок". Apple показала новый iPhone "для бедных", но кому он по карману? 5
06:45
Россияне все чаще интересуются в интернете, чем заняться на самоизоляции 0
06:36
Гинеколог оценила опасность COVID-19 для беременных 0
06:27
Пушистые преступники, которых выдали лапки 1
06:14
Виртуальные и не очень. Митинги против самоизоляции прошли в России 20
06:01
Аномальная жара идет в Алтайский край 1
00:30
Режим самоизоляции в России могут продлить 7
23:40
Врач рассказала об опасности частого мытья рук 0
23:06
Первую в России ипотеку по льготной госпрограмме выдали в Барнауле 1
22:47
Дело каждого. Алтайская почта ответила на жалобу барнаульца из-за очереди у отделения 4
22:12
Алтайский Минздрав – о самоизоляции медиков и платных тестах на коронавирус. Видео 3
21:37
В Росгидромете предупредили об опасном паводке в Алтайском крае 0
21:05
Названа доля россиян, потерявших работу из-за пандемии COVID-19 4
20:33
Торговые компании помогают алтайским медикам и многодетным семьям 0
20:01
Голикова назвала регион с самым низким уровнем распространения коронавируса 0
19:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 22 2
19:17
СК будет следить за издевательствами над учителями во время дистанционных уроков 3
18:38
Путин заявил, что распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать 4
18:10
Сколько лет заболевшим COVID-19 в Алтайском крае? Инфографика 12
17:56
Число зараженных COVID-19 в России приближается к 50 тысячам 0
17:42
Барнаулец пожаловался на очередь из 20 человек у отделения почты 6
17:30
С бывшего директора барнаульского "СтройГАЗа" взыщут почти 75 миллионов рублей 3
17:17
Количество штрафов за превышение скорости выросло в период самоизоляции 2
17:06
Банки начали принимать заявки на льготную ипотеку, обещанную Путиным 1
16:55
На Алтае снизилась смертность от рака, пневмонии и болезней сердца 10
16:46
Даже батареи. Житель Алтая вынес из съемной квартиры имущество почти на полмиллиона 3
16:37
Почти 100 медиков изолировались от своих семей в барнаульском санатории "Обь" 3
16:26
Россияне рассказали о своем отношении к переносу майских праздников 6
16:10
Спрос на водку в России снизился почти в два раза 4
16:00
Первые шесть платных тестов на коронавирус сделали в Алтайском крае 16
15:49
Алтайские врачи уезжают лечить заболевших коронавирусом в Москву 12
15:33
200 алтайских медиков получат доплаты за лечение зараженных коронавирусом 10
15:18
Доля зараженных COVID-19 с тяжелой формой болезни в Алтайском крае будет расти 25
15:16
Карантин по-казахстански. В Павлодаре заваривают двери в подъезды 19
15:05
Никто не грызет сушки на самоваре. Как музеи и театры грустят без посетителей 0
14:54
Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 3
14:40
Разницы нет. В Роспотребнадзоре рассказали о мыле 0
14:29
144 алтайские семьи получили продуктовые наборы от "Справедливой России" 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.