Банки начали принимать заявки на льготную ипотеку, обещанную Путиным

Российские банки начали принимать заявки на ипотеку под льготные 6,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релизы нескольких кредитных организаций.

На данный момент льготные кредиты уже доступны у "Дом.РФ", Альфа-Банка и ВТБ. Промсвязьбанк же пошел дальше и дополнительно снизил процентную ставку до 6%.

Условия самих кредитов во всех банках одинаковы: заем выдается сроком до 20 лет, первоначальный взнос не ниже 20% от всей суммы. Льготная ставка сохраняется на весь срок, а оформить подобную ипотеку можно до 1 ноября.

Купить квартиру можно только в новостройках. Кроме того, есть ограничения по стоимости. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга верхний порог составляет 8 млн рублей, для жителей регионов – 3 млн рублей.

Как ранее сообщил amic.ru, 16 апреля Владимир Путин предложил в качестве антикризисной меры начать выдавать ипотеку под 6,5%. Компенсация банкам будет производиться из федерального бюджета, всего на реализацию программы потребуется 6 миллиардов рублей.