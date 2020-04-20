Барнаулец пожаловался на очередь из 20 человек у отделения почты

Житель Барнаула пожаловался на очередь у отделения почты. Из-за мер предосторожности люди вынуждены ждать по два часа, рассказал пользователь в сообществе Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".
"Грамотно организовать обслуживание не смогли. Очередь более 20 человек, люди ждут уже по два часа и более. Их становится все больше. Кроме того, перестала работать программа на компьютере", – написал барнаулец.
Он отметил, что люди не могут забрать письма и посылки. У судебных писем истекает срок хранения, а на дом их отправить не могут. Очереди становятся только больше.
"Помимо своего района, это отделение обслуживает территорию ОПС-16. Это отделение закрыто уже несколько лет", – добавил мужчина.
Комментарии
Почта России и чиновники тормоза развития
Правильно все делают, непонятно почему обслуживание медленное. Надо уже алиэкспрессу продать почту, чтобы они порядок навели. Из-за них все посылки тормозят.
Во всех отделениях сейчас так, фиг что заберешь
Там 80% стоят в почта банк, через них сложно протолкнуться. Почта РФ стала почта банк. Обработка почтовых о правления на 3 план.
Езжу мимо почти в пос.ВЛасиха, постоянно там тоже не менее 10-20 человек стоит, всегда есть люди. дурдом.