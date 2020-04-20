Торговые компании помогают алтайским медикам и многодетным семьям

Ряд крупных компаний организовали специальные акции для медицинских работников, работающих с дополнительной нагрузкой, и многодетных семей, родители которых вынуждены оставаться дома из-за приостановки работы в самоизоляцию, пишет пресс-служба Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Так, "Макдоналдс" предоставляет бесплатное питание сотрудникам, работающим в службе скорой помощи, скомплектованные наборы для которых отдают через точку питания "МакАвто", а торговая сеть "Ашан" сформировала для сотрудников наборы с товарами для здоровья.

"Аникс" предоставил продовольственные наборы семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Так, уже 70 многодетных и семей с детьми-инвалидами в Бийске и Бийском районе получили от компании необходимую помощь.

В ведомстве подчеркнули, что это это не единственные случаи социальной ответственности компаний малого и среднего бизнеса в условиях ограничительных мер. До этого крупные арендодатели решили отсрочить арендные платежи для небольших компаний и предпринимателей в торговых объектах.