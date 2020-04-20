Сколько лет заболевшим COVID-19 в Алтайском крае? Инфографика

Среди зараженных коронавирусом в Алтайском крае есть представители всех возрастных групп. Данные привели в региональном Минздраве.
11 человек – младше 17 лет, 27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет, 12 человек – от 41 года до 50 лет, 19 человек – 51-60 год, старше 60 лет – 17 человек.
Как уже сообщал amic.ru, на 20 апреля в Алтайском крае выявлено 86 заболевших COVID-19. У большинства из них заболевание протекает в легкой форме, однако три человека подключены к аппаратам ИВЛ. Их состояние осложняется сопутствующими болезнями.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 13712 человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.
Комментарии
скачем галопом, может пора власти шевелиться и вводить более жесткие меры? А то сами о своем здоровье не умеем заботиться, да и гражданская ответственность низкая
от 18 до 40 лет самая активная часть населения, а отсюда и большее число
Конечно надо. На улице все во дворе, куча детей и их родителей, я в шоке конечно. Ну а че, тепло ж , хорошо, чего дома то сидеть, и все без масок, а потом они будут недоумевать, как так произошло, почему не принимают меры. А и принимают, говорят сидите дома, но это же не жёсткий карантин, вот и не слушают. Ну вот прям раздражают гуляющие, все думают, что обойдется, да для кого то да, а для кого то может и нет....
Нужно запретить прям жестко все, и ввести комендантский час, по другому просто не понимают люди.
20.04.2020 18:38
Гость
Ну вот прям раздражают гуляющие, все думают, что обойдется, да для кого то да, а для кого то может и нет....
Нужно запретить прям жестко все, и ввести комендантский час, по другому просто не понимают люди.
Набегут, закидают гнилыми помидорами, на сокровенное покусились, на свободу делать что хочу)))
Сказки бухенвальдского леса тут с этим вирем. Бюджетники крякают лишь бы на даче сидеть и денежки от пэжэ капали
Как просто можно манипулировать цифрами, 27 же больше 19, а то что подсчитано в самой многочисленной категории да еще и за промежуток в возрасте 22 года, в то время как остальные категории десятками посчитаны, с этого мы акценты сместим. В итоге, хотелось бы знать, сколько в крае жителей в возрасте 18-40 и сколько % от этого составляют 27 заболевших, и сколько в крае жителей в возрасте 51-60 и какое процентное соотношение из них составляют 19 заболевших???
Какая разница какое соотнешение. Заражение идет и цифры растут. Пока немного конечно, но темп стремительный
Ну и что, что они молодые инфицированы? На ивл все равно не они а пожилые и сопутствующими заболеваниями. Давайте из-за туберкулёза введём Режим ЧС? Амик, узнайте, сколько больных тубиком в крае.. вот истероиды удивятся
Ну и что, что они молодые инфицированы? На ивл все равно не они а пожилые и сопутствующими заболеваниями. Давайте из-за туберкулёза введём Режим ЧС? Амик, узнайте, сколько больных тубиком в крае.. вот истероиды удивятся