Пока не поплывем. Грозят ли Алтаю новые подтопления в первую волну паводка?

Пройти первую волну половодья совсем без проблем в Алтайском крае не удалось. 16 апреля 31 приусадебный участок в Красногорском районе подтопило вышедшими на поверхность грунтовыми водами. Синоптики и спасатели рассказали amic.ru, почему избежать этого не получилось, ждать ли еще разгула стихии на Алтае, когда закончится первая волна паводка и когда можно будет делать прогнозы на вторую.

Ожидаемо и не критично

Причиной подтоплений в Красногорском районе стал высокий уровень воды в реке Чапша, пояснил amic.ru начальник Управления гражданской обороны и защиты населения министерства Валерий Коровин.

"Мы заранее оповестили население о том, что уровень воды в реке поднялся до критической отметки. Подтопило приусадебные территории, но в дома вода не зашла. На место оперативно выдвинулась группировка спасателей ГУ МЧС из Барнаула в помощь местному пожарному гарнизону. Пункты временного размещения, которые организовали рядом, жителям не понадобились. Сейчас обстановка в Красногорском оценивается как стабильная", – пояснил Коровин.

Уровень воды в Чапше, пусть и остается высоким, но начинает постепенно снижаться, а потому ухудшения ситуации в данный момент там ждать не стоит, рассказал amic.ru глава ЦГМС Александр Люцигер. По его словам, райцентр Красногорского района традиционно является проблемным участком, поэтому подтопления, пусть и незначительные, там прогнозировались.

Спокойно не везде

Еще одной рекой, где сохраняется опасный уровень воды, остается Чумыш, пояснил Люцигер.

"По данным на утро 19 апреля, уровень воды в Чумыше в районе села Ельцовка был на 51 сантиметр выше критической отметки. И в ближайшие дни мы ожидаем, что она продолжит прибывать", – рассказал главный алтайский синоптик.

По его словам, в таких условиях угроза подтопления в Ельцовке есть. Но вряд ли ситуация в первую волну паводка там станет критичной. В МЧС подтвердили, что оценивают ситуацию как стабильную и никаких серьезных подтоплений с учетом нынешних погодных прогнозов там не ждут. Нужды отправлять спасателей пока нет, а на месте работает местный пожарный гарнизон.

Уровень воды в других реках края тоже повышается, но до критических отметок там есть серьезный запас, поэтому об опасности говорить рано, добавил Люцигер. Даже в Бийском и Шипуновском районах, где была вероятность большой воды, все спокойно: группировка спасателей, которую направили туда заранее, уже вернулась в Барнаул, рассказали в МЧС.

Между первой и второй

Окончания первой волны половодья стоит ждать уже в конце нынешней недели, считают в ЦГМС. Поскольку в крае установилась теплая погода, оставшиеся снегозапасы в предгорных районах Алтая должны растаять к выходным.

Спасатели ожидают, что новых подтоплений к этому моменту не будет, поскольку серьезных осадков на неделе ЦГМС не прогнозирует. Давать оценку первой волне в МЧС не спешат, но надеются, что закончится она так же спокойно, как и протекала.

Тем временем в ведомстве уже готовятся к началу второй волны половодья, когда начнет активно таять снег в горах Алтая. Пока спасатели лишь мониторят уровень воды на гидропостах и предполагают, куда придется отправлять группировки. Точный прогноз, когда именно начнется вторая волна и какой она будет, синоптики и спасатели планируют сделать в начале мая.