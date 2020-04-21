Ученые: от слов "не переживай" становится только хуже

Фразы "не переживай", "все будет хорошо" и "все наладится", которые мы так часто говорим расстроенным людям, могут еще сильнее ухудшить их самочувствие, а также и испортить отношения с ними, считают исследователи из Оксфордского университета. Результаты их наблюдений опубликованы на сайте Inc.com.

В исследовании участвовали 325 человек, которые находятся в браке. Результаты опроса о том, как участников поддерживают супруги в сложных ситуациях, разделили на две группы – ту, в которой партнеры говорят фразы в духе "не переживай, все будет хорошо" и вторую, где возлюбленных убеждают, что у них есть основания беспокоиться.

Респонденты из второй группы оценили свое состояние после такой поддержки значительно лучше, чем из первой. Исследователи объясняют это тем, что попытки свести к нулю чужие эмоции подсознательно расцениваются как контроль и принуждение, даже если человек действительно хочет помочь.

Чтобы правильно утешить партнера и показать ему, что он не один, лучше всего признать его проблему и дать понять, что вы ему сочувствуете.