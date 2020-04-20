Путин заявил, что распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать

Распространение эпидемии COVID-19 на территории России продолжается, но ее удалось сдержать, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, трансляция которой велась на телеканале "Россия-24".

Российский лидер предупредил, что пик заражений коронавирусом в России еще впереди. В связи с этим Путин поставил задачу сгладить рост заболеваемости.

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", — заявил Путин, позже подчеркнув, что период нерабочих дней дал запас по времени для борьбы с пандемией.

Также Путин заявил, что власти РФ при борьбе с COVID-19 будут опираться на экспертное мнение и действовать предельно аккуратно. По словам президента, надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость и доходы граждан.

Затрагивая вопрос о вакцине, президент отметил, что она должна быть не только получена, но и должна быть доказана ее эффективность и безопасность. Путин подчеркнул, что на ученых лежит колоссальная ответственность за ее создание.

Добавим, что в ходе совещания российский лидер также призвал регионы дополнительно поработать над ситуацией с коронавирусом. Также президент рассказал, что во всех субъектах РФ уже в конце этой или начале следующей недели будет развернут дополнительный коечный фонд.