Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион с самым низким уровнем распространения коронавируса. Об этом она рассказала на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, трансляция которой велась на канале "Россия-24".

По ее словам, самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тысяч населения фиксируется в Кемеровской области.

Она подчеркнула, что среднероссийский показатель по числу инфицирований на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек. При этом только сейчас в стране зарегистрировано 285 очагов коронавируса.

Вице-премьер отметила, что эпидемия в России носит местный характер, а средний возраст зараженных коронавирусом составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года — для мужчин.

Как писал amic.ru, в ходе этого совещани высказался и Владимир Путин. По словам президента, эпидемию в стране удается сдерживать, однако пик заболеваемости еще впереди.

Российский лидер подчеркнул, что власти при борьбе с COVID-19 будут опираться на экспертное мнение и действовать предельно аккуратно. Также Путин призвал регионы дополнительно поработать над ситуацией с коронавирусом, для которых, кстати, уже в конце этой или начале следующей недели развернут дополнительный коечный фонд.