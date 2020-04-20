В Росгидромете предупредили об опасном паводке в Алтайском крае

В ближайшие дни уровень воды может подняться до опасных отметок в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

"Сейчас идут активные процессы, связанные с гидрологическим половодьем. Наиболее заметные события в Алтайском крае: там уровень воды может повышаться до опасных отметок, подтапливая дороги и дома, стоящие около поймы", – рассказал он.

По прогнозам Вильфанда, опасное половодье также ожидается в центре Европейской части России и Приморье.

Как сообщал amic.ru, 16 апреля вышедшие на поверхность грунтовые воды подтопили 31 приусадебный участок в райцентре Красногорского района, но люди отказались эвакуироваться, потому что вода не зашла в дома.

Тогда в МЧС рассказали, что в других городах и районах региона обстановка стабильная и подтоплений нет, а ситуация находится на постоянном контроле.