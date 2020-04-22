А был ли заговор? Алтайские эксперты о том, почему COVID-19 "нокаутировал" весь мир

"Коронавирус – это самая масштабная провокация в истории человечества", "Эпидемии и пандемии нет", "Ищите тех, кому это выгодно!" – такими заголовками сейчас пестрят российские СМИ. Но алтайские политологи и экономисты уверены: вирус смертельно опасен и игнорировать его нельзя. Мнения о том, что COVID-19 создан искусственно или вообще выдуман, а мировой экономический кризис кому-то выгоден, возникают лишь из-за недоверия к официальной информации, считают эксперты.

Много вопросов, мало ответов

О вспышке коронавирусной инфекции в китайском городе Ухане стало известно в декабре 2019 года. Спустя пять месяцев вирус проник практически во все страны: пока случаев заражения не выявлено лишь в 18 государствах. Однако до сих пор отсутствует единая статистика по количеству умерших, до конца не выяснена природа вируса, а некоторые эксперты заявляют, что половина заразившихся переносят COVID-19 бессимптомно. Из-за этого люди и сомневаются в достоверности официальной информации, считает сопредседатель общероссийского движения в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Андрейчук.

"Если данные все время опровергаются новыми, либо информации недостаточно для формирования целостной картины, у населения возникают разные мысли. Это как в анекдоте: если человек параноик, это еще не значит, что за ним не следят. Пока сами ученые не до конца понимают ситуацию с коронавирусом, а новые данные появляются регулярно: то их предоставляет Всемирная организация здравоохранения, то Китай заявляет, что предоставляли недостоверную информацию. Поэтому пока не совсем понятно, что правда, а что нет", – отмечает Станислав Андрейчик.

На этом фоне в социальных сетях, интернет-СМИ, на форумах и на телевидении сразу появились конспирологические версии по поводу появления вируса и его "создателей", ранее рассказал amic.ru председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов.

"В этом обвиняли Китай (что он не уследил за своим биологическим оружием в лаборатории вирусологии в Ухане), обвиняли США (что они "заслали" этот вирус в Китай), обвиняли Россию (что она использовала эту напасть против Запада) и т.д. Однако время показало, что ущерб, уже нанесенный всем странам мира, колоссален. И в этом смысле эпидемия не оказалась "выгодной" ни одной из стран", – говорит он.

Сейчас отрицать существование опасного вируса неуместно, считает кандидат экономических наук Артем Поломошнов. По его словам, COVID-19 не выдуман, он реален, вот только его масштабы раздуты СМИ сильнее, чем того заслуживают.

"Коронавирус действительно опасен. Однако теория больших чисел говорит о том, что сейчас им болеет небольшое количество как от населения всей планеты, так и каждого государства. Но ему сейчас уделяют избыточное внимание. Поэтому иногда возникают мысли о том, что вся ситуация кому-то нужна", – отмечает Поломошнов.

Выигравшие и проигравшие

Мировой экономический кризис, который возник из-за распространения пандемии коронавируса, причинит колоссальный вред каждой стране, уверены алтайские эксперты. Но они считают, что мир оказался бы на пороге финансовых потрясений и без него. Во всяком случае, в России очередной экономический кризис точно бы наступил в ближайшие годы, уверен руководитель Школы реальной политики Константин Емешин. По его мнению, пандемия лишь ускорила его наступление и сделала более болезненным для страны.

"Экономика всегда циклична: сначала производство и потребление растут, а потом наступает определенный спад. Мы к этому спаду подошли. Также Россия в марте отказалась подписать соглашение с ОПЕК по сокращению добычи нефти, заявила о продолжении помощи Венесуэле и Сирии. Рано или поздно экономический провал все равно бы наступил. В этой ситуации коронавирус оказался спусковым крючком", – говорит эксперт.

Кризис был неминуем

Как и во время любого кризиса, сейчас есть фирмы, которые неплохо на этом зарабатывают, говорит Константин Емешин. В мире сверхприбыль получают производители компьютерной техники, смартфонов, программных продуктов, спрос на которые в период карантина и самоизоляции резко вырос. В России доходы увеличились у производителей масок и дезинфицирующих растворов. Но вот большинству организаций приходится прогибаться под новые условия рынка, считает политолог.

"Убытки терпят многие компании малого и среднего бизнеса, даже крупные производители. Они как работали, так и работают, но свою продукцию им некому поставлять. Трудности испытывают даже бюджетники. В больницах, например, отменили плановую медицинскую помощь, которая была основной для зарплат сотрудникам. Проблемы есть и в системе образования", – уверен Константин Емешин.

Поддержать бизнес, бюджетную и социальную сферу в регионах должны те меры, которые предложило российское правительство. Это решение верное и своевременное, считает Емешин, но необходимо обязательно просчитывать все последствия. Иначе, убежден он, мы столкнемся с ситуацией 12-летней давности.

"Во время кризиса 2008 года правительство решило, что нужно поддержать спрос, и существенно повысили пенсии. Через год в Республике Алтай на конференции "Сибирский Давос" был интересный доклад о том, что подобным способом мы поддержали не российскую экономику, а китайскую. Пенсионеры не стали есть больше хлеба, картофеля или мяса. Они пошли и купили товары, 85% которых производят в Китае. Поэтому обязательно нужно учитывать все последствия", – считает Емешин.

Перед вирусом все равны

Аналогичные экономические проблемы сейчас происходят во многих странах мира. Китай, который обвиняют в искусственном выращивании вируса и намеренном распространении, уже получает иски от других стран. А некоторые государства вообще изменили политический курс, утвержденный много лет назад, отмечают эксперты.

"Пандемия неожиданно опрокинула многие планы сильных мира сего, в том числе, например, по неоправданным тратам бюджетных средств и эскалации вооруженных конфликтов. Вирус показал, что перед его угрозой все равны – и бездомные, и премьер-министры", – отмечает Юрий Чернышов.

Зато в странах, которые долго не признавали коронавирус, сейчас наблюдается большое количество инфицированных COVID-19 и умерших от осложнений, вызванных вирусом. В США и Великобритании "корона" начала распространяться еще в конце февраля, но почти полтора месяца эти государства не вводили ни режим самоизоляции, ни карантин. В результате от осложнений, вызванных COVID-19, в Америке умерли более 40 тысяч человек, в Британии – свыше 16 тысяч, говорит кандидат медицинских наук, глава регионального отделения партии "Яблоко" Александр Гончаренко.

"Президент США Дональд Трамп, который утверждал, что вирус – это ерунда, потерпел фиаско, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам переболел. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко тоже будет вынужден признать", – считает он.

По словам эксперта, сторонники конспирологических версий также могут и дальше считать, что коронавируса не существует, это заговор, а кризис кому-то на руку. "Но люди, зараженные COVID-19, умирать от этого не перестанут", – говорит он.