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Барнаул вошел в список городов с высокой социальной напряженностью

, ИА "Амител"
И занял 62 место по уровню жизни
Фото: Culture.ru

Фото: Culture.ru

Барнаул вошел в число городов с высокой социальной напряженностью. Об этом говорится в результатах исследования, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Аналитики определяли уровень жизни в крупных российских городах по четырем критериям: конфликтность социальной среды (бытовая преступность, напряженность отношений на финансовом рынке, готовность судиться по разным поводам), доходы населения, готовность уехать из своего города и интерес к культурным ценностям (библиотекам, театрам, музеям).

В итоге Барнаул попал в число городов с высокой социальной напряженностью. Также в этом списке Саранск, Иркутск, Томск, Петрозаводск и несколько других. 

В итоговом рейтинге по уровню жизни алтайская столица заняла 62 место из 75. Замкнул список Якутск, а лучше всего, по мнению исследователей, жить в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Барнаул включили в число лидеров по раздельному сбору мусора, согласно рейтингу, составленному Greenpeace. По данным организации, в столице Алтайского края у каждого четвертого жителя во дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.04.2020 07:48
- гость -

Еше неделя без работы и мы возглавим этот список, власть тупо надеется на силовиков, самоликвидировались и помалкивают

21.04.2020 08:11
гость

а лучше всего, по мнению исследователей, жить в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле.

Если введут пропускной режим как в Москве и у нас будет также хорошо жить. А продлят ограничения до 11 мая, как в Париже, будет как в Париже. А изолируют всех, как в Китае, все закончится, как закончилось в Китае

21.04.2020 08:51
CALIBR

21.04.2020 07:48
- гость -
Еше неделя без работы и мы возглавим этот список, власть тупо надеется на силовиков, самоликвидировались и помалкивают
+++++++++++++
Власть честно сказала : денег в тумбочке нет - держитесь .Что вы ещё хотели услышать от Губернатора дотационного Края ?
Лучики добра и надежды он регулярно посылает в массы , единственно что может - от души и по человечески .
Полагаю, его ещё и поблагодарить следует,что наша полиция не превратилась в держиморд подобия Московской ... пока ещё.

21.04.2020 08:53
Васька

Отличная новость для calibrов

21.04.2020 09:22
гость

О чём речь ! Нищий депрессивный край ! Только улыбки Губернатора Томенко с телеящика мелькают ! А что то путного нет ! И не будет ! Алтайский край это край в котором нет позитива в экономике ! Нет прорыва в экономике будет плохо это Алтайский край !

21.04.2020 09:26
CALIBR

21.04.2020 08:53
Васька
++++++++++++++++
За 20 лет общество трансформировалось в три биологических подвида : людей ,думающих взвешенно своей головой ,вторых - думающих телевизором, третьи - по@@сты
И первые и вторые и другие переживают за Россию , только Васьки переживают за неё весьма оригинальным методом.

21.04.2020 09:29
месный

А чё вы хотите, если руководство, которое именно может влиять на то кто сколько будет ЗП получать сибе всё по максимуму - остальным, что осталось, ну ещё корешам немного.
Тут бы попросить финансирование поболее для людей, да вот страшно это делать потому как сверху могут обратить внимание на их собственные ЗП да и на их сами - а чё они вообще конкретно то делают кроме как умеют получать ЗП.

21.04.2020 10:29
комрад

А что вы хотели от аграрного края? Он и не должен быть сверхприбыльным. Серебро давно уже выработали. Вот только возле змеиногорска есть ресурсы. А проблема нашей экономики в том, что Путин - троечник и не в курсе, что такое научно-техническая революция. Вместо этого он читает мемуары про печенегов и половцев. Может лет через 5 он уже дойдет до современной истории. Вот премьер более толковый, айтишник как никак.

21.04.2020 10:34
Барнаулец

А по-моему городская власть уже много лет никуда негодная. Только себе гребцтпотому барнаульцы и напрягаются. Вернули бы настоящие выборы. А то опять поставили не понять кого

21.04.2020 10:38
гость

депутатов в краевой парламент мы выбираем, что это меняет?

21.04.2020 10:39
коммунист

Да Марию Прусакову нужно в градоначальники выбрать, посмотрим, в каком месте будет Барнаул тогда!

21.04.2020 10:40
за прусакову!

Мари грудью кинется на амбразуру!!!!!!!!!!!!!

21.04.2020 10:43
АБОРИГЕН

21.04.2020 10:34
Барнаулец
Я тебе по секрету скажу, что вся российская власть никуда ни годная. Путин выстроил абсолютно не дееспособную систему вертикальной власти, и не дееспособная она именно по причине своей вертикальности. Даже упоратый коммуняка Мао понимал, что подобные централизованные властные вертикали не годятся для больших стран.

21.04.2020 10:46
АБОРИГЕН

Всё-таки света в конце тоннеля на Алтае не видно. У врагов рода человеческого тут глубоко эшелонированная оборона. В первом эшелоне Едро, во втором коммуняки, в третьем ЛДПР, в четвертом остальная левая и правая сволота. Полный мрак и туман.

21.04.2020 11:03
Васька

А CalibrЫ так переживают, что все пальцы болят от клавы. За всех и все переживают, денно и нощно. Как заплатят, так и пошли переживать.

21.04.2020 11:11
- гость -

Васька, брысь под лавку

21.04.2020 11:12
Васька

не, я охотник на тролляк

21.04.2020 12:39
- гость -

21.04.2020 11:12
Васька Ты охотник на тухляк

21.04.2020 12:41
Васька

CalibrЫ - тухляк? Не я это написал!

21.04.2020 18:59
гость

Ну как же! Это ведь Барнаул депрессивный город ! А ещё столица самого нищего региона Сибири ! И с этим согласен Губернатор Томенко и даже ничего не делает против этого положения ! А кто довёл до этого АК за 13 лет маразма он вручил орден АК за успехи в работе ! ?

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