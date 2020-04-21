Барнаул вошел в список городов с высокой социальной напряженностью

Барнаул вошел в число городов с высокой социальной напряженностью. Об этом говорится в результатах исследования, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ.
Аналитики определяли уровень жизни в крупных российских городах по четырем критериям: конфликтность социальной среды (бытовая преступность, напряженность отношений на финансовом рынке, готовность судиться по разным поводам), доходы населения, готовность уехать из своего города и интерес к культурным ценностям (библиотекам, театрам, музеям).
В итоге Барнаул попал в число городов с высокой социальной напряженностью. Также в этом списке Саранск, Иркутск, Томск, Петрозаводск и несколько других.
В итоговом рейтинге по уровню жизни алтайская столица заняла 62 место из 75. Замкнул список Якутск, а лучше всего, по мнению исследователей, жить в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Барнаул включили в число лидеров по раздельному сбору мусора, согласно рейтингу, составленному Greenpeace. По данным организации, в столице Алтайского края у каждого четвертого жителя во дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора.
Комментарии
Еше неделя без работы и мы возглавим этот список, власть тупо надеется на силовиков, самоликвидировались и помалкивают
а лучше всего, по мнению исследователей, жить в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле.
Если введут пропускной режим как в Москве и у нас будет также хорошо жить. А продлят ограничения до 11 мая, как в Париже, будет как в Париже. А изолируют всех, как в Китае, все закончится, как закончилось в Китае
21.04.2020 07:48
- гость -
Еше неделя без работы и мы возглавим этот список, власть тупо надеется на силовиков, самоликвидировались и помалкивают
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Власть честно сказала : денег в тумбочке нет - держитесь .Что вы ещё хотели услышать от Губернатора дотационного Края ?
Лучики добра и надежды он регулярно посылает в массы , единственно что может - от души и по человечески .
Полагаю, его ещё и поблагодарить следует,что наша полиция не превратилась в держиморд подобия Московской ... пока ещё.
Отличная новость для calibrов
О чём речь ! Нищий депрессивный край ! Только улыбки Губернатора Томенко с телеящика мелькают ! А что то путного нет ! И не будет ! Алтайский край это край в котором нет позитива в экономике ! Нет прорыва в экономике будет плохо это Алтайский край !
21.04.2020 08:53
Васька
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За 20 лет общество трансформировалось в три биологических подвида : людей ,думающих взвешенно своей головой ,вторых - думающих телевизором, третьи - по@@сты
И первые и вторые и другие переживают за Россию , только Васьки переживают за неё весьма оригинальным методом.
А чё вы хотите, если руководство, которое именно может влиять на то кто сколько будет ЗП получать сибе всё по максимуму - остальным, что осталось, ну ещё корешам немного.
Тут бы попросить финансирование поболее для людей, да вот страшно это делать потому как сверху могут обратить внимание на их собственные ЗП да и на их сами - а чё они вообще конкретно то делают кроме как умеют получать ЗП.
А что вы хотели от аграрного края? Он и не должен быть сверхприбыльным. Серебро давно уже выработали. Вот только возле змеиногорска есть ресурсы. А проблема нашей экономики в том, что Путин - троечник и не в курсе, что такое научно-техническая революция. Вместо этого он читает мемуары про печенегов и половцев. Может лет через 5 он уже дойдет до современной истории. Вот премьер более толковый, айтишник как никак.
А по-моему городская власть уже много лет никуда негодная. Только себе гребцтпотому барнаульцы и напрягаются. Вернули бы настоящие выборы. А то опять поставили не понять кого
депутатов в краевой парламент мы выбираем, что это меняет?
Да Марию Прусакову нужно в градоначальники выбрать, посмотрим, в каком месте будет Барнаул тогда!
Мари грудью кинется на амбразуру!!!!!!!!!!!!!
21.04.2020 10:34
Барнаулец
Я тебе по секрету скажу, что вся российская власть никуда ни годная. Путин выстроил абсолютно не дееспособную систему вертикальной власти, и не дееспособная она именно по причине своей вертикальности. Даже упоратый коммуняка Мао понимал, что подобные централизованные властные вертикали не годятся для больших стран.
Всё-таки света в конце тоннеля на Алтае не видно. У врагов рода человеческого тут глубоко эшелонированная оборона. В первом эшелоне Едро, во втором коммуняки, в третьем ЛДПР, в четвертом остальная левая и правая сволота. Полный мрак и туман.
А CalibrЫ так переживают, что все пальцы болят от клавы. За всех и все переживают, денно и нощно. Как заплатят, так и пошли переживать.
Васька, брысь под лавку
не, я охотник на тролляк
21.04.2020 11:12
Васька Ты охотник на тухляк
CalibrЫ - тухляк? Не я это написал!
Ну как же! Это ведь Барнаул депрессивный город ! А ещё столица самого нищего региона Сибири ! И с этим согласен Губернатор Томенко и даже ничего не делает против этого положения ! А кто довёл до этого АК за 13 лет маразма он вручил орден АК за успехи в работе ! ?