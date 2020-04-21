Барнаул вошел в список городов с высокой социальной напряженностью

Барнаул вошел в число городов с высокой социальной напряженностью. Об этом говорится в результатах исследования, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Аналитики определяли уровень жизни в крупных российских городах по четырем критериям: конфликтность социальной среды (бытовая преступность, напряженность отношений на финансовом рынке, готовность судиться по разным поводам), доходы населения, готовность уехать из своего города и интерес к культурным ценностям (библиотекам, театрам, музеям).

В итоге Барнаул попал в число городов с высокой социальной напряженностью. Также в этом списке Саранск, Иркутск, Томск, Петрозаводск и несколько других.

В итоговом рейтинге по уровню жизни алтайская столица заняла 62 место из 75. Замкнул список Якутск, а лучше всего, по мнению исследователей, жить в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Барнаул включили в число лидеров по раздельному сбору мусора, согласно рейтингу, составленному Greenpeace. По данным организации, в столице Алтайского края у каждого четвертого жителя во дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора.