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Режим самоизоляции в России могут продлить

, ИА "Амител"
При неблагоприятном раскладе - до 1 июня
Фото: Tumenpro.ru

Фото: Tumenpro.ru

Режим самоизоляции в России может распространиться на майские праздники, а также на рабочие дни между ними. Это наиболее вероятное развитие событий, которое сейчас обсуждают федеральные власти, рассказали РБК источники, близкие к дискуссии.  

Напомним, россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая .

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая. В случае негативного развития событий не исключена самоизоляция до 1 июня.

20 апреля Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших там может резко вырасти в ближайшее время.

Как уже сообщал amic.ru, Путин объявил апрель нерабочим во время своего обращения к нации 2 апреля.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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