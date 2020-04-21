"ВКонтакте" выяснил, о чем мечтают барнаульцы в самоизоляции

Социальная сеть "ВКонтакте" выяснила, что добавляют пользователи в свои вишлисты в разделе "Желания", который недавно появился в мобильном приложении, сообщает "КП".

Так, жители Барнаула чаще всего желают скорой победы над COVID-19, а жители Москвы – вакцину от коронавируса.

Пользователи из других российских городов желают более обычные вещи. Например, в Воронеже самым популярным пожеланием стали любовь и необычные носки, а в Уфе – счастье и деньги. Среди желаний россиян также часто встречаются автографы знаменитостей, книги и товары для взрослых.

Среди категорий товаров больше всего заявок россияне оставили на гаджеты и развлечения (смартфоны, игровые приставки, беспроводные наушники и так далее), гигиенические и косметические средства (санитайзеры, термометры, кремы и прочее) и товары для быта и кухни (электрогрили, кофемашины и мультипекари). Примечательно, что пользователи соцсети чаще желают получить именно термометр, а не смартфон.

Отмечается, что только за первые две недели существования нового раздела им воспользовались более четырех миллионов человек. Активнее всего желания добавляют жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, а также пользователи из Новосибирска, Самары, Краснодара и Казани.