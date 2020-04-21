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Тимати унизил Ивлееву за приглашение в прямой эфир

, ИА "Амител"
Рэпер заявил, что больше экшена даже в передачах Елены Малышевой
Фото: Tele.ru

Фото: Tele.ru

Рэпер Тимати ввязался в войну с блогером Анастасией Ивлеевой. Ранее девушка заявила, что ждет его в совместном прямом эфире в Instagram, если он "не трусишка" и не "мамин сынишка". Однако рэпер ответил довольно жестко, записав видеообращение.

"Настя, Настенька, Настюшка… Я понять не мог, что за флад в моей ленте, почему мне разорвали директ, и люди постоянно бомбят меня сообщениями. Я понял, что ты мне кидаешь вызов, моя дорогая. Я тебе скажу честно: я взял время. Я посмотрел твои выпуски, посмотрел твои сторис. Я изучил их. Я тебе скажу честно, в программе Елены Малышевой намного больше экшена", – заявил Тимати.

Также рэпер считает, что Ивлеева не готова к нему "физически" и что он скушает ее "с потрохами", пишет "ЭГ". Блогер уже записала ответ.

"Предлагаю тебе подкрепиться своим сочным бургером, пока я готовлю для тебя, дорогой друг, такой инсульт, что тебе и не снилось! ВЫЗОВ ПРИНЯТ!" – парировала Ивлеева.

Как уже сообщал amic.ru, ранее комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати Симоне Юнусовой, когда она выложила в Instagram пост о самоизоляции.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.04.2020 08:01
- гость -

Получается, что паренек засс ал, а пишут что унизил...

21.04.2020 08:08
Filin

Кто все эти люди и где они чего кому?

21.04.2020 08:13
Митенька ржевский

Вам не всё равно ли, как вся эта звёздная пена меряется своими звёздными понтами? Что это за существа такие "блогер", "репер"? Новые виды водорослей? Да нет, обычные гуманоиды из костей и навоза. Что они сделали доброго? Да ничего- они крадут наше время жизни, привлекая к себе внимание...

21.04.2020 08:21
- гость -

Вот это серьезные дела! Это вам не какой то Гагарин. Что будет, что будет...

21.04.2020 08:25
гость

Высказывания с обеих сторон какие-то туповатые

21.04.2020 08:26
- гость -

Сейчас людей ценят не по делам добрым, а по величине заработка.

21.04.2020 08:38
АБОРИГЕН

Эта кремлевская подстилка Тимати уже боится дёргаться, потому что в свое время не смогла сделать выбор между бабками и совестью.

21.04.2020 08:46
Вован газета

Кто все эти люди?! Пусть свалят из новостной ленты. Не интересно. Даёшь продолжение сериала "про корововирус"...

21.04.2020 09:00
месный

Песня на то и песня - её поют. Не мычат, не орут не говорят - именно поют.
Насколько должен отсутствовать моск чтобы тащиться от рэпчкика? Да и вообще слушать эту фигню, стишки блин под музычку

21.04.2020 09:07
Вован газета

21.04.2020 09:00
мясный
стишки блин под музычку

Частушки?!

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