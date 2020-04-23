Пора вставать на рельсы: эксперт рассказала, как внешняя торговля переживает кризис

Пандемия коронавируса почти полностью парализовала авиасообщение в мире. Из-за закрытия границ отменили 98% международных рейсов. Это отразилось на всем мировом экспорте, а бизнесменам пришлось оперативно подстраиваться под новые условия. О том, как власти помогают предпринимателям и какой грузовой транспорт пересекает границы даже сейчас, рассказала amic.ru генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

– Какой помощью пользуется Российский экспортный центр? Как власти финансируют вашу работу и есть ли предпосылки для сокращения бюджета?

– Мы сохраним все субсидии от государства. Насколько мне известно, пока никакого урезания финансирования не будет. Российский экспортный центр существует как раз для того, чтобы помогать. Мы продолжаем привлекать бизнесменов, желающих стартовать на зарубежных рынках. И отработанные способы поддержки тоже есть. Предприниматели активно пользуются услугами Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Это наша дочерняя организация. Компания способна закрывать риски вплоть до 90% от стоимости экспортного контракта. Есть еще несколько страховочных механизмов. Например, зарубежный покупатель заключил сделку, но нужной суммы у него в тот момент не оказалось. В таком случае импортер может получить кредит от "Росэксимбанка". Российскому экспортеру перечислят деньги за товар вовремя и избавят от накопления долгов. Также правительство направит 100 миллиардов рублей банкам, которые входят в группу ВЭБ.РФ. Они будут выдавать беспроцентные кредиты малым предприятиям на выплату зарплаты сотрудникам.

Во всех регионах России есть центры поддержки экспорта, где постоянно следят за ситуацией и готовы прийти на помощь. Местные власти тоже разрабатывают разные механизмы для смягчения последствий кризиса.

– Что делают эксперты центра? Когда у предпринимателей наступают сложности, они берут управление на себя или занимаются инструктажем? И есть ли какие-то планы на долгосрочную помощь?

– Мы запустили оперативный штаб. Его сотрудники в первую очередь готовят онлайн-консультации для экспортеров. Вторая задача штаба – выявление самых актуальных для бизнеса проблем в условиях пандемии. Эти данные лягут в основу пакета антикризисных предложений для российского правительства. Эксперты отбирают вопросы, с которыми бизнесмены обращаются чаще всего, и на их основе готовят рекомендации. Они касаются юридических нюансов прохождения таможенных процедур и получения разрешений. Мы уже разработали предварительную версию документа и продолжаем его расширять.

– Какой транспорт во время кризиса оказался надежнее? Как проще отправлять товары – по воздуху или по суше?

– Конечно, транспортное сообщение полностью не остановилось, грузоперевозки продолжаются, но есть нюансы. Доставка автотранспортом теперь стала рискованной. Уже были случаи, когда грузовики останавливали на границах. Есть проблема и с водителями, которые возвращаются в Россию после рейсов. Дома им приходится "закрываться" на двухнедельный карантин, о работе не может быть и речи. С авиаперевозками тоже появились сложности, например, ранее товары отправляли в грузовых отсеках пассажирских самолетов, теперь это невозможно. Транспортные компании и почта сохранили воздушные рейсы, но тарифы и расписание теперь меняются очень быстро. Пожалуй, железная дорога осталась самой надежной. К ней можно прибавить морские перевозки. В этих сферах ситуация стабильная, мы не ждем закрытия портов или перебоев в движении товарных поездов.

– А как поступать, если логистика обрушилась и сорвались поставки?

– Экспортер не будет нести ответственность за провал, если проблемы возникли из-за пандемии коронавируса. В случае неудачи бизнесменам придется доказывать в суде, что поставки сорвались из-за форс-мажора, а это можно подтвердить специальным сертификатом российской торгово-промышленной палаты. Сейчас такой документ стали выдавать также и в тех случаях, когда сбои появляются из-за пандемии. Но все это крайние меры, лучший вариант – постараться договориться с контрагентом и урегулировать проблему без судов.

– Насколько сильно в целом страдает экономика России и экспортный рынок от "вирусного" кризиса?

– Больше всего на экспорте отражается замедление мировой экономики и торговли. Но проблемы не настолько велики, как кажутся, повторюсь – товарные перевозки продолжаются почти также активно, как и до пандемии. Некоторые предприятия работают даже после прекращения поставок своей продукции за рубеж. К примеру, из России запретили вывозить крупы и медицинские маски, но эти товары можно продавать и внутри страны, они очень популярны. Главное, вовремя перестроиться. Некоторые другие государства запретили ввозить к себе товары, которые ранее покупали у иностранцев – есть и такие примеры. Но российских экспортеров эти проблемы почти не коснулись. В других случаях бизнесмены даже могут выиграть. В ряде стран сейчас пытаются победить дефицит, для этого смягчают таможенные правила или отменяют пошлины. Мы сейчас мониторим цены и спрос за рубежом, отыскиваем именно такие варианты. Но все же каждый экспортер должен делать это самостоятельно. Ведь мы не можем работать за них и придумывать методики. Наша задача – сделать так, чтобы бизнесменам удалось запустить те схемы, которые они разработали сами, для этого мы готовим подходящие советы.

– На фоне кризиса для экспортеров смягчат ответственность за невозвращение валютной выручки? Оставят ли уголовное наказание?

– Теперь в случае небольших нарушений есть возможность вовсе избежать штрафов, а уголовную ответственность "отодвинули". Такие дела будут возбуждать только после повторных нарушений. Смягчение закона сейчас необходимо, оно значительно упростит работу. Но мы давно ждали этих изменений, еще до кризиса.