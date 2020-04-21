Нагнетают и перегибают палку. Как живут и что говорят москвичи о пропускном режиме

В России продолжается четвертая неделя режима самоизоляции. По стране покатился флешмоб виртуальных митингов. А во Владикавказе люди вышли на митинг настоящий с требованием вернуть им работу. Правительство России же думает продлить режим самоизоляции до 1 июня. В Алтайском крае пока ситуация спокойная. А вот Москва, судя по новостям и постам в соцсетях, уже задыхается от пропускного режима и штрафов. Что происходит в столице нашей родины на самом деле, amic.ru узнал у самих москвичей.

Наталья: "Москва пустая и непривычная"

– Я уже месяц сижу на самоизоляции. Сначала заболела ОРВИ, сделала анализ на коронавирус, результат отрицательный. Вот с тех пор и дома. Работаю тоже из дома.

На первой неделе самоизоляции была очень хорошая погода, и народ пошел в парк, на шашлыки, на природу. После этого последовало ужесточение правил. И насколько я вижу, люди стали к этому привыкать.

Сейчас у нас большая заболеваемость, говорят, пик еще не пройден. И видно, что люди стали побаиваться. Сейчас практически все сидят дома. Общественный транспорт, метро, дороги – все пустое, непривычное. Я езжу на машине. Сразу же оформила пропуск, делается это очень легко. Нужно зарегистрироваться на mos.ru – это официальный сайт администрации Москвы. Перед выходом из дома выбираешь цель поездки: по личным делам, на работу или к врачу. Уже через секунду после регистрации на электронную почту падает QR-код. И все, два раза в неделю можно будет воспользоваться личным транспортом. Я свой лимит на прошлой неделе исчерпала – навещала родителей.

Да, если ты выписываешь пропуск, чтобы ездить на работу, то указываешь маршрут, по которому добираешься. Хотя не очень понимаю зачем. Ведь к одному месту можно поехать разными путями.

Сейчас все довольно просто. На прошлой неделе, когда ввели пропуска, было много недочетов. На МКАДе стали проверять документы и скопились большие пробки. Мне на заправке рассказывали, что несколько часов люди не могли уехать. В метро произошло то же самое. Стали проверять пропуска, да еще сверять с паспортом. Возникала давка, никакой безопасной дистанции, люди опаздывали на работу, было много возмущений. В итоге, насколько я знаю, теперь с 22 числа карта "Тройка" для метро тоже должна быть зарегистрирована на портале и только тогда сможешь попасть в метро. Без регистрации не пройдешь.

Большинство горожан сейчас сидят дома. Но паники как таковой нет. С другой стороны, у нас сейчас очень холодно. Не погуляешь. Но думаю, что люди привыкли уже к новым условиям, да и опасение тоже есть. Например, я работаю из дома, и в метро меня сейчас точно не затащишь.

Стало трендом чему-то учиться на самоизоляции. Очень многие из моих знакомых рассказывают, на какие курсы они поступили, какие профессии осваивают, как проходит учеба, делятся друг с другом и в соцсетях ссылками на бесплатные курсы. То есть люди используют самоизоляцию как возможность улучшить свое образование, изучить что-то новое.

Андрей: "Все здорово нагнетают"

– Знаете, в Москве сейчас просто великолепно! С дорог исчезли машины, с улиц – люди. Можно спокойно себе гулять, не рискуя с кем-то столкнуться. Пробок нет. Совершенно. Я такого даже в детстве не помню. Полиции на улицах много. Но они в большей степени интересуются пенсионерами. По крайней мере, ко мне интереса никакого пока еще не проявляли. Пропуска тоже проверяют, но, знаете, не чаще, чем раньше обычные документы. Только если ведешь себя подозрительно.

Я себе пропуск не оформлял. С телефона не очень-то просто это сделать. Да и цена вопроса – решить такую проблему с сотрудником – 500 рублей. По крайней мере, их хватило, чтобы меня отпустили без штрафа после проверки документов. А так – я почти не езжу на работу. Так что мне этот пропуск не особо-то и нужен.

Вообще не вижу в городе никаких панических настроений. Считаю, что все это здорово нагнетают. Хотя может быть и есть небольшое переживание среди малообеспеченных людей. Потому что, например, в таких магазинах, как "Пятерочка" и других подобных, где обычно народ толпился, сейчас пусто. Специально проезжал, смотрел. А вот в магазинах подороже, как, например, Metro и других, как всегда. Люди ходят, покупают, кто-то в масках, кто-то нет. Так же и на улице. Вот, смотрю в окно: раз, два... пять человек идут и только один из них в маске. У меня тоже есть маска – красивая, черная. Но я же понимаю, что она особо не поможет если что. Тут если облачаться, то только в костюм ОЗК (общевойсковой защитный комплект, предназначенный для защиты от отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли, – прим. редакции). А так ты этот вирус все равно с собой домой принесешь: на руках, одежде, обуви. А на поверхности он до 17 часов живет.

Но я как-то не особо в это все верю. У меня очень широкий круг знакомых, человек 200-300. И из этого окружения только у одного был коронавирус и то в легкой форме. А больше никто не заболел. Хотя, казалось бы… Интересно, правда? Понятно, что это вопрос не медицинский. Скорее, политический и экономический. Ну что ж, поживем, посмотрим, что будет дальше и кому вся эта ситуация могла бы быть выгодна.

Иван: "Ребята немного перегибают"

– Я живу не совсем в Москве, но очень близко – в городе Реутово. Считается Подмосковьем. Так вот у нас тут все спокойно. Люди гуляют. Кто-то в масках, кто-то нет. По городу ездят патрули, предупреждают в громкоговорители народ, чтобы сидели дома. Но все же на моих глазах еще ни разу патруль не остановил ни одного прогуливающегося. Хотя все равно активность людей заметно уменьшилась. Зашуганности нет, но многие все же ходят в масках.

Салоны красоты у нас не работают, а вот продуктовые магазины, аптеки, оптика и даже один торговый центр – часть отделов – работают. У нас тут в Реутово даже рынок и тот работает! Овощи там можно купить, фрукты, еще чего-то.

Сегодня ездил в Москву, пробок – нет. Едешь по Москве свободно. На улицах людей очень мало. В метро не спускался, не знаю, как там. На въездах в Москву и выездах стоят полицейские кордоны. На обратном пути у меня спросили пропуск, но я только показал код на телефоне, полицейский даже проверять его не стал. Сам пропуск оформляется очень просто, никаких проблем.

Сейчас я в поисках работы. Как раз с сегодняшнего дня. Из-за коронавируса и всей этой обстановки наш проект закрыли. Мы снимали фильмы о звездах шоу-бизнеса. А так как все на самоизоляции, то проект – все. Так что я сейчас в активном поиске. Параллельно пошел учиться. Осваиваю профессию коуча.

Среди моих знакомых знаю только одного человека, кто заболел COVID-19. У жены тоже есть одна знакомая. Но вообще я стараюсь уйти от информационного шума по этому поводу. Сознательно перестал в это вовлекаться, потому что все это провоцирует ненужный стресс. Поэтому погрузился сейчас в учебу и поиски работы. Вообще мне кажется, что ребята с этими всеми мероприятиями немного перегибают палку. Еще пара недель и народу просто надоест все это терпеть.