Еще 48 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса

225 человек находятся в изоляции в Республике Алтай из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки врачи взяли под наблюдение 48 человек.

Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 3542 человека. Новых случаев инфицирования за сутки не зафиксировано. Число зараженных составляет 8 человек.

Напомним, коронавирус COVID-19 в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Общее число зараженных в России превысило 47 тысяч человек, из них 405 умерли.