Вторник, 21 Апрель, 12:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,67
€ 81,1
21°

47121 +0
Обь
429см +19


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Алтайскому краю выделят почти миллиард рублей на борьбу с COVID-19

, ИА "Амител"
Регион на шестом месте по размеру дотаций
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край получит 885 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Распоряжение о выделении средств регионам на противодействие пандемии подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги должны пойти на увеличение коечного фонда больниц, обеспечение кислородом и приобретение средств индивидуальной защиты для медиков.

Всего регионам выделят почти 32 миллиарда рублей, Алтайский край занимает шестое место по размеру дотации. Больше всех получит Краснодарский край – туда перечислят почти 2,2 миллиарда рублей.

Крупные суммы получат и другие сибирские регионы. Новосибирской области выделят один миллиард рублей, Иркутской области – 846 миллионов. Республика Алтай получит 72 миллиона на борьбу с COVID-19.

Как ранее сообщил amic.ru, на 20 апреля в Алтайском крае насчитывалось 86 случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.04.2020 10:36
- гость -

как стать миллионером - оказаться в нужную минуту при распиле

21.04.2020 10:39
гость

Республика Алтай получит 72 тысячи на борьбу с COVID-19.

Маловато. А если попрёт в период массового летнего отдыха?

21.04.2020 10:46
- гость -

Многие республики со своими министрами на 100%дотаций. Наш край производит продукт ы и он должен получать дотации.

21.04.2020 11:03
комрад

Ну слава богу, бизнесменам из белокурихи дадут денег, а то у них миллионные убытки

21.04.2020 11:03
!

всё чинушки добились своего, будет что распилить!

21.04.2020 11:03
комрад

Теперь у губера тумбочка не пуста.

21.04.2020 11:11
- гость -

Потом не говорите что вас не спасли! а то знаем мы вашего блохастого брата, ноют что осваивают деньги и ничего не делают. Вот со снегом разобрались же, и тут разберемся.

21.04.2020 11:16
- гость -

Заболею.... Не дай бог не будет ИВЛ...

21.04.2020 11:31
- гость -


21.04.2020 11:16
- гость -

и? что ты сделаешь ?

21.04.2020 11:41
- гость -

Деньги выделили - а где маски?! Где другие СИЗ?!

21.04.2020 11:43
Поддержу власть!

О чём я писал раньше. Власть всячески помогает населению, но местные запевлы всячески пытаются сделать вид, что этого нет. Наполовину дотационный регион получает ещё 1 млрд. рублей! И этого мало?!

С каждым днём всё больше людей ощущает на себе заботу руководства страны. Власть смогла своими профессиональными действиями не допустить у нас итальянского сценария. Украины задыхается от количества зараженных. В России же всё под контролем, всё стабильно.

Разве это не повод поддержать власть?!

П.С. для местных навальновских кликуш и левомыслящих слепцов - идите и проспитесь! Вам не удастся и на йоту сдвинуть покой и мир в государстве.

21.04.2020 11:49
- гость -

Я и не жду подарков от власти сейчас лишь бы с работы не выгнали, выгнали на принудительный отпуск, улыбаемся и машем.

21.04.2020 11:52
22

21.04.2020 11:41
- гость -

Да задержали уже с масками! Иди да купи! Все кому не день ими барыжат

21.04.2020 11:53
COVID-19

Ну, всё, я сваливаю отсюда!

21.04.2020 11:54
- гость -

я сваливаю отсюда!
я с вами... пдждите

21.04.2020 12:11
- гость -

21.04.2020 11:43
Поддержу власть! А чем вам навальнята не нравятся? можно конкретики что там за ложь?

21.04.2020 12:16
- гость -


21.04.2020 11:52
22

Адреса, стоимость? Ну и почему маски у барыг, а не в аптеках - поддержант власти?!

21.04.2020 12:16
- гость -

по 400 полновесных рубля на жителя края примерно, а вам все мало

21.04.2020 12:18
гость

Врачам, медсёстрам, медбратьям, фельдшерам и т.д. лучше платите достойно! Чтобы все в Москву не сбежали

21.04.2020 12:30
- гость -

21.04.2020 12:18
гость Давайте быть честными, кто вы такие и кто они такие? Там люди с голубой кровью, наследники аристократии, властьимущих, а кто вы такие? потомки ссыльных, каторжан. Если кто тут и поднимается так уезжает в столицу. Поэтому расставьте самостоятельно приоритеты, кто в первую очередь нуждается в квалифицированной помощи а кто нет.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
12:37
В Бийске осыпается отреставрированный в прошлом году особняк 0
12:25
У алтайских школьников на дистанционном обучении повысилась успеваемость 1
12:12
"Система сработала адекватно". Глава алтайского Минобрнауки – о дистанте 1
12:02
30-градусная жара идет в Алтайский край. А потом будет холодно 0
11:59
Эксперты оценили вероятность бума рождаемости из-за самоизоляции 0
11:40
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло более чем на 40 человек 31
11:35
Старушка исписала стены пивных магазинов в Белокурихе 5
11:25
Виктор Томенко выделил муниципалитетам края почти 300 миллионов рублей 0
11:08
Министры и депутаты проведут уроки алтайским школьникам 11
10:55
Число заражений коронавирусом в Новосибирской области достигло 135 0
10:43
Бонни и Клайд. Пара из Алтайского края похитила у соседей почти полмиллиона рублей 1
10:30
Алтайскому краю выделят почти миллиард рублей на борьбу с COVID-19 20
10:16
Цена нефти впервые в истории стала отрицательной 37
10:04
Новые заборы и водостоки. Барнаульцам помогут обновить дома к дачному сезону 0
09:53
На жителя Алтайского края завели 14 уголовных дел в Калининграде 1
09:40
Нагнетают и перегибают палку. Как живут и что говорят москвичи о пропускном режиме 6
09:31
Ученые: мутации сделали коронавирус еще более смертельным 3
09:29
"Бессмертный полк" в Алтайском крае станет виртуальным 0
09:17
Соседей по даче заставят уважать друг друга. Что это значит? 9
09:01
Число присасываний клещей резко подскочило в Республике Алтай 3
08:48
"ВКонтакте" выяснил, о чем мечтают барнаульцы в самоизоляции 1
08:30
Еще 48 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 0
08:15
Ученые: от слов "не переживай" становится только хуже 0
08:06
Коронавирус как статпогрешность. От чего умирали в России в 2019 году 10
07:55
Тимати унизил Ивлееву за приглашение в прямой эфир 15
07:44
Барнаул вошел в список городов с высокой социальной напряженностью 17
07:39
В Роскачестве рассказали, как похудеть в самоизоляции на даче 3
07:28
Жители алтайского села установили в магазине коробки для сдачи домашних заданий 6
07:16
Пока не поплывем. Грозят ли Алтаю новые подтопления в первую волну паводка? 0
07:03
Смотри в оба. Что нужно знать о катаракте, методах ее лечения и замене хрусталика 0
06:54
Без лопат и "челок". Apple показала новый iPhone "для бедных", но кому он по карману? 8
06:45
Россияне все чаще интересуются в интернете, чем заняться на самоизоляции 0
06:36
Гинеколог оценила опасность COVID-19 для беременных 0
06:27
Пушистые преступники, которых выдали лапки 2
06:14
Виртуальные и не очень. Митинги против самоизоляции прошли в России 31
06:01
Аномальная жара идет в Алтайский край 3
00:30
Режим самоизоляции в России могут продлить 7
23:40
Врач рассказала об опасности частого мытья рук 0
23:06
Первую в России ипотеку по льготной госпрограмме выдали в Барнауле 2
22:47
Дело каждого. Алтайская почта ответила на жалобу барнаульца из-за очереди у отделения 5
22:12
Алтайский Минздрав – о самоизоляции медиков и платных тестах на коронавирус. Видео 4
21:37
В Росгидромете предупредили об опасном паводке в Алтайском крае 0
21:05
Названа доля россиян, потерявших работу из-за пандемии COVID-19 5
20:33
Торговые компании помогают алтайским медикам и многодетным семьям 0
20:01
Голикова назвала регион с самым низким уровнем распространения коронавируса 0
19:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 22 2
19:17
СК будет следить за издевательствами над учителями во время дистанционных уроков 3
18:38
Путин заявил, что распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать 5
18:10
Сколько лет заболевшим COVID-19 в Алтайском крае? Инфографика 12
17:56
Число зараженных COVID-19 в России приближается к 50 тысячам 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.