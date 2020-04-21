Алтайскому краю выделят почти миллиард рублей на борьбу с COVID-19

Алтайский край получит 885 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Распоряжение о выделении средств регионам на противодействие пандемии подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги должны пойти на увеличение коечного фонда больниц, обеспечение кислородом и приобретение средств индивидуальной защиты для медиков.
Всего регионам выделят почти 32 миллиарда рублей, Алтайский край занимает шестое место по размеру дотации. Больше всех получит Краснодарский край – туда перечислят почти 2,2 миллиарда рублей.
Крупные суммы получат и другие сибирские регионы. Новосибирской области выделят один миллиард рублей, Иркутской области – 846 миллионов. Республика Алтай получит 72 миллиона на борьбу с COVID-19.
Как ранее сообщил amic.ru, на 20 апреля в Алтайском крае насчитывалось 86 случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей.
Комментарии
как стать миллионером - оказаться в нужную минуту при распиле
Республика Алтай получит 72 тысячи на борьбу с COVID-19.
Маловато. А если попрёт в период массового летнего отдыха?
Многие республики со своими министрами на 100%дотаций. Наш край производит продукт ы и он должен получать дотации.
Ну слава богу, бизнесменам из белокурихи дадут денег, а то у них миллионные убытки
всё чинушки добились своего, будет что распилить!
Теперь у губера тумбочка не пуста.
Потом не говорите что вас не спасли! а то знаем мы вашего блохастого брата, ноют что осваивают деньги и ничего не делают. Вот со снегом разобрались же, и тут разберемся.
Заболею.... Не дай бог не будет ИВЛ...
21.04.2020 11:16
- гость -
и? что ты сделаешь ?
Деньги выделили - а где маски?! Где другие СИЗ?!
О чём я писал раньше. Власть всячески помогает населению, но местные запевлы всячески пытаются сделать вид, что этого нет. Наполовину дотационный регион получает ещё 1 млрд. рублей! И этого мало?!
С каждым днём всё больше людей ощущает на себе заботу руководства страны. Власть смогла своими профессиональными действиями не допустить у нас итальянского сценария. Украины задыхается от количества зараженных. В России же всё под контролем, всё стабильно.
Разве это не повод поддержать власть?!
П.С. для местных навальновских кликуш и левомыслящих слепцов - идите и проспитесь! Вам не удастся и на йоту сдвинуть покой и мир в государстве.
Я и не жду подарков от власти
сейчас лишь бы с работы не выгнали, выгнали на принудительный отпуск, улыбаемся и машем.
21.04.2020 11:41
- гость -
Да задержали уже с масками! Иди да купи! Все кому не день ими барыжат
Ну, всё, я сваливаю отсюда!
я сваливаю отсюда!
я с вами... пдждите
21.04.2020 11:43
Поддержу власть! А чем вам навальнята не нравятся? можно конкретики что там за ложь?
21.04.2020 11:52
22
Адреса, стоимость? Ну и почему маски у барыг, а не в аптеках - поддержант власти?!
по 400 полновесных рубля на жителя края примерно, а вам все мало
Врачам, медсёстрам, медбратьям, фельдшерам и т.д. лучше платите достойно! Чтобы все в Москву не сбежали
21.04.2020 12:18
гость Давайте быть честными, кто вы такие и кто они такие? Там люди с голубой кровью, наследники аристократии, властьимущих, а кто вы такие? потомки ссыльных, каторжан. Если кто тут и поднимается так уезжает в столицу. Поэтому расставьте самостоятельно приоритеты, кто в первую очередь нуждается в квалифицированной помощи а кто нет.