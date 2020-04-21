"Бессмертный полк" в Алтайском крае станет виртуальным

В связи с пандемией COVID-19 всероссийская патриотическая акция "Бессмертный полк" временно сменит свой формат, сообщают "Вести Алтай".

Чтобы не подвергать участников риску заражения опасной инфекцией, организаторы отменили шествие в Барнауле, но не само мероприятие. Вспомнить героев Великой Отечественной войны предлагают в социальных сетях.

По словам координатора акции "Бессмертный полк" в Алтайском крае Юрия Пургина, чтобы стать участником виртуального мероприятия, достаточно 9 мая поменять аватарку в социальных сетях на портрет воевавшего родственника. Скоро для него появится специальная рамка, которую можно будет скачать.

Кроме того, можно рассказать и историю участника Великой Отечественной войны. Пост следует выложить с хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Их будут публиковать на сайте "Бессмертного полка".

Также стоит поучаствовать в акции "Письмо победителя" – опубликовать сочинение о том, как победа в войне изменила жизнь семьи и какие действия вы предпринимаете, чтобы больше не было войн.

Напомним, акция "Бессмертный полк" в прошлом году в седьмой раз состоялась в Барнауле. По главной площади города прошлись рекордные 48 тысяч участников.