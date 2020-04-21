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Цена нефти впервые в истории стала отрицательной

, ИА "Амител"
Майские фьючерсы марки WTI обвалились до -37,63 доллара за баррель
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Впервые в истории цена за баррель нефти рухнула до отрицательных значений. К закрытию Нью-йоркской товарной биржи майские фьючерсы марки WTI обвалились до минус 37,63 доллара за баррель.

Стоимость нефти упала на 300%. Это рекордное снижение за всю отслеживаемую историю торговли нефтепродуктами (статистика ведется с 1983 года).

Как пишет RT, позднее цена нефти с поставкой в мае вернулась к положительному значению, подорожав до 2,21 доллара за баррель.

Столь низкая стоимость связана с огромной перенасыщенностью рынка нефтепродуктов после развала сделки ОПЕК+. Новое соглашение о снижении добычи нефти в будущем должно стабилизировать цены.

"Быстрое заполнение резервных хранилищ, в том числе в Кушинге, заставляет трейдеров сомневаться в том, что они смогут найти свободные мощности в мае, что и приводит к существенной разнице в цене между майскими и июньскими контрактами", – констатирует "Интерфакс".

Вместе с тем июньские фьючерсы марки WTI продаются значительно дороже. Для сравнения, их цена к закрытию Нью-йоркской товарной биржи составила 20,03 доллара за баррель.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.04.2020 10:33
АБОРИГЕН

Век углеводородов закончится не потому что кончатся углеводороды. На какую цену у нас там унылый российский бюджетец свёрстан? Долларов 40 за баррель? Ну-ну.

21.04.2020 10:35
- гость -

Это называется .......ц, когда кроме продажи природных ресурсов реально страна ничего предложить не может. Подскажите на сколько зависит бюджет Росссии от продажи сырья и какая техника российского производства лично у вас в квартире?

21.04.2020 10:44
гость

Гениальный провидец и стратег ВВПутин: «Если взять нефть, которая добывается в Соединенных Штатах, то ее рентабельность – $80. Если мировые цены будут держаться на уровне $80, то все производство рухнет»

21.04.2020 10:47
АБОРИГЕН

21.04.2020 10:35
- гость -
Поступления от продажи нефти и газа составляют 30-40% бюджета, остальное наши с вами налоги.

21.04.2020 10:57
гость

Да это просто такие особенности у спекулянтов при торговле фьючерсами. Контракты на поставку ещё через месяц, а вчера был последний день их бумажной купли-продажи. Не продашь - придётся исполнять, то есть поставлять нефть физически. Вернётся всё в плюс, но небольшой.

21.04.2020 10:58
- гость -

21.04.2020 10:33
АБОРИГЕН
На какую цену у нас там унылый российский бюджетец свёрстан? Долларов 40 за баррель? Ну-ну.
А ты то чему радуешься?Тебе то какой цимес?

21.04.2020 10:59
- гость -

во, а мы тут обсуждали на днях:
если нефть будет бесплатная - на сколько вырастет цена на бензин

21.04.2020 11:10
- гость -

10:59
- гость -
на сколько вырастет цена на бензин

С 150л нефти получается 100 литров 95 бензина. 100х44=4400($60) рублей стоит баррель нефти для дорогих россиян.

21.04.2020 11:14
- гость -

Медный таз

21.04.2020 11:16
- гость -

Не цена нефти, а цена фючерсов. А это - по сути воздух + обязательства нефть у производителя принять. Вот и избавляются от обязательств с доплатой.

21.04.2020 11:19
- гость -

Да в СССР производили одни калоши (так по моему Путин вещал?), но в домах и холодильники и телевизоры были свои, как и все остальное. А что сегодня производит Раша?

21.04.2020 11:22
CALIBR

"Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения."
/В.Путин. Поздравление с Пасхой/

21.04.2020 11:24
АБОРИГЕН

21.04.2020 10:58
- гость -
Я не радуюсь, дурачок, я в ярости.

21.04.2020 11:26
- гость -

Абориген,кому нужна твоя ярость?Ты лучше че нить дельное предложи.

21.04.2020 11:29
АБОРИГЕН

21.04.2020 11:26
- гость -
Работайте на себя, не надейтесь на государство.

21.04.2020 11:30
CALIBR

21.04.2020 11:19
- гость -
Да в СССР производили одни калоши (так по моему Путин вещал?), но в домах и холодильники и телевизоры были свои, как и все остальное. А что сегодня производит Раша?
+++++++++++++++
В СССР было 5 телевизионных заводов ,один из них по существу работал вхолостую : количество выпускаемой им продукции равнялось количеству возвращаемого на заводы брака .Граждане старались не покупать продукцию , произведенную в конце месяца - так называемые " авральные субботы" ради выполнения плана, существенно влияли на качество.
Импортные телевизоры были мечтой каждой домохозяйки.

21.04.2020 11:34
- гость -

Ну всё, "дорогие росияны", на нефти теперь деньги не сделаешь, уже никогда. А мы - лишнее население, балласт для этой гопно-феодальной власти.

21.04.2020 11:34
- гость -

Импортные телевизоры были мечтой каждой домохозяйки.

Кого городишь?Мечтой домохозяина мож и был,а домохозяйки желали стиралки-автомат.Ты вот обзавелся такой машинкой,и что,стал счастливым?

21.04.2020 11:35
АБОРИГЕН

21.04.2020 11:30
CALIBR
Совковая память избирательна, они многого не помнят, а некоторые уже и не знали. Был у меня телевизор Славутич, ммммм, красота, килограмм 40 весом, проработал с полгода, потом еще полгода ремонтов и в конце-концов свалка.

21.04.2020 11:40
- гость -

Аборигеша,ты по жизни нытик и неудачник,вот и не свезло тебе со Славутичем.У меня Фотон лет 15 пахал,а затем мы его продали.Вот так-то!

21.04.2020 11:40
22

21.04.2020 11:10
- гость -

Где учат таких умников?! 100 литров!!! Посмотри фракционный состав нефти!

21.04.2020 11:45
АБОРИГЕН

21.04.2020 11:40
- гость -
Не переживай за меня так сильно, аноним. У меня всегда во все времени и при любой власти, всё было хорошо. Ведь телевизор я выкинул на свалку через год при его цене в 600 р. Подумай, почему я это сделал так легко?

21.04.2020 11:48
- гость -

У меня всегда во все времени и при любой власти, всё было хорошо.
Т.е.по умолчанию и сейчас тебе кайфово?Че тогда ноешь?Че тогда яришь?

21.04.2020 11:53
CALIBR

21.04.2020 11:34
- гость -
Импортные телевизоры были мечтой каждой домохозяйки.

Кого городишь?Мечтой домохозяина мож и был,а домохозяйки желали стиралки-автомат.Ты вот обзавелся такой машинкой,и что,стал счастливым?
++++++++++++++
мы знакомы и на ты ?
Так вот,ты,очевидно, продукт панибратства домохозяина и домохозяйки с датой выпуска после 80 го,чудик, я же пишу про расцвет советской экономики , когда жигули -копейка стала осуществимой мечтой каждого строителя коммунизма .Кстати, вчера исполнилось 50 лет начала выпуска итальянской малолитражки на итальянском же оборудовании в Тольятти.
Стиральные машины :
Знакомство наших соотечественников с автоматической стиральной машиной состоялось ближе к концу 70-х годов прошлого века. Тогда на предприятии в Кирове по лицензии итальянской фирмы «Мерлони Элетродоместичи» был построен завод, приступивший к выпуску «Вяток-автомат» — сестёр-близняшек машин «Аристон».
В 1980 году выпущена пробная модель «Вятка-автомат-12» (число 12 означает количество программ), а 23 февраля 1981 года была произведена первая партия — 100 машин. Розничная стоимость была 495 рублей, сумма по тем временам очень большая. Затем стоимость стиральной машины уменьшилась до 400 руб.

* Это то,что советское - по двум позициям и то ,благодаря клятым "гейропейцам-макаронникам" , которые тебе постоянно на фаберже наступают почему-то.

21.04.2020 12:11
- гость -

21.04.2020 11:53
CALIBR,я не спрашивал тебя о 50 летии "Жигулей",я спросил тебя просто:Ответь,ты,лично(!) стал счастливее,когда обзавелся импортным ящиком или Вяткой-Аристон?И если это возможно,ответь прямо,безо всяких хождений за три-девять земель,типа да,да,нет,да...,а коротко-стал/не стал.

21.04.2020 12:17
- гость -

21.04.2020 11:53
CALIBR
ТЫ дурачек что ли? Ты возьми и похвались какая техника у тебя дома? Российская? Пургу соловьиную не гони про то как плохо было при Иване Грозном и Сталине

21.04.2020 12:19
CALIBR

21.04.2020 12:11
- гость -
+++++++++++
Я счастье не измеряю количеством вещей меня окружающих.

21.04.2020 12:20
- гость -

И ещё: В СССР не было компьютеров и смартфонов. Да что там смартфонов, даже мобил не было

21.04.2020 12:21
- гость -

12:20
- гость -
Нигде не было. Вам бы поумнеть чуть-чуть.

21.04.2020 12:22
CALIBR

21.04.2020 12:17
- гость -

ТЫ дурачек что ли? Ты возьми и похвались какая техника у тебя дома? Российская? Пургу соловьиную не гони про то как плохо было при Иване Грозном и Сталине
++++++++++++++
Дурачкам на укол пора - не пропусти процедуру,Васька.

21.04.2020 12:28
сметанный кот

АБОРИГЕН
Работайте на себя, не надейтесь на государство.
Текущая ситуация показала, что тех, кто работает на себя, государство нагнет, вообще не задумываясь. К тому же, сколько денег не зарабатывай, качество жизни (благоустройство города, медицина, образование) определяется государством. Быть королем помойки может и круто, но лучше быть обычным гражданином в нормальной стране.

21.04.2020 12:31
- гость -

21.04.2020 11:24
АБОРИГЕН

вы просто провокатор и злословец.
ничерта не понимающий в ценах на нефть

21.04.2020 12:33
АБОРИГЕН

21.04.2020 12:21
- гость -
Сотовая связь появилась с начала 80-х, совок в это время ещё благополучно загибался .

21.04.2020 12:34
- гость -

Кто вам виноват что вы технику себе в магазине выбрать не способны.
У моих родителей советский черно-белый телевизор работал 15 лет без ремонта.

21.04.2020 12:34
АБОРИГЕН

21.04.2020 12:31
- гость -
Отвлечемся от моей скромной персоны. Обоснуй.

21.04.2020 12:35
АБОРИГЕН

21.04.2020 12:28
сметанный кот
Да ты прямо капетан ачевиднасть! Ок, сразу стану обычным гражданином, как только РФ станет нормальной страной.

21.04.2020 12:36
- гость -

12:34
- гость -
Кто вам виноват что вы технику себе в магазине выбрать не способны.

В совке был широкий ассортимент? Рад за ваших родителей, сумели выбрать из 2 телевизоров один рабочий.

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