Стало известно, когда алтайские туристы, застрявшие в Индии, смогут вернуться домой

Туристы из Алтайского края, которые находятся в Индии, смогут вернуться на родину 24 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минкомсвязи России.
Вывозной рейс из Гоа в Новосибирск запланирован на 16:30 по местному времени. Помимо новосибирцев, им могут воспользоваться жители Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей. Для того чтобы попасть на борт, нужно предварительно зарегистрироваться на сервисе "Госуслуги".
Как стало известно ранее, сибиряки, застрявшие в Индии, в том числе 15 жителей Алтайского края, написали коллективные письма своим губернаторам, а также полпреду президента в СФО Сергею Меняйло с просьбой помочь им вернуться на родину.
Как сообщает РБК, проблема в том, что россияне находятся в разных штатах Индии, и на одной территории не набирается достаточного числа жителей отдельного российского региона, чтобы их можно было вывезти на родину. А введенные в Индии ограничения не позволяют людям собраться для организации рейса.
Комментарии
Это вам не новороссию строить с русским миром и не Крым освобождать - тут уж вы граждане РФ как-то сами, перебежками до родины добирайтесь...
пусть там перекантуются.
Туристы все давно вывезены. Остались хитрованы, проживающие по туристическим визам и плевавшие на Родину, пока жареный петух не клюнул. Они, конечно, тоже наши сограждане, но вывозиться, на мой взгляд, должны только за свой счёт и цену, полностю покрывающую прогон полупустых самолётов.
21.04.2020 14:14
- гость -
Г-да сетевые дерьмомёты, вы уж определитесь - их нужно вывозить или границы перекрывать, чтобы они к нам вирус не везли. То одно орёте, то другое.
Нам доминиканки с тоськиной хаатило