Виктор Томенко выделил муниципалитетам края почти 300 миллионов рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выделил муниципальным образованиям края 288,8 миллиона рублей для балансировки местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба властей Алтайского края.

Средства планируют направить на обеспечение исполнения обязательств муниципалитетов. Как подчеркивается, поддержка сбалансированности бюджетов местных муниципалитетов является одной из главных задач в работе правительства Алтайского края.

Как сообщается на официальном сайте региона, общая финансовая помощь местным властям в крае в 2020 году составит 30,5 миллиарда рублей.

Ранее из регионального бюджета муниципалитетам выделили почти 120 миллионов рублей в качестве компенсации расходов на расчистку снега и выполнение текущих обязательств.