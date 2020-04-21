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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло более чем на 40 человек

, ИА "Амител"
Теперь инфицированных в регионе 127

Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Таким образом, всего на данный момент в регионе 127 заболевших.

Резко выросло число новых случаев заболевания в Змеиногорске, где ранее коронавирус выявили у шахтера, работавшего на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Тогда стало известно, что в группу его контактных лиц входили 84 человека. Почти у половины COVID-19 подтвердился. Сейчас большинство заболевших госпитализированы в Рубцовск, а также в другие медучреждения. Общее число инфицированных в Змеиногорске – 38.

Кроме того, четыре новых случая подтвердили в Барнауле и еще по одному – в Бийске и Родинском районе.

Как писал amic.ru, медицинские работники, которые лечат заразившихся в краевой столице, полностью изолированы от своих семей. Они проживают в барнаульском санатории "Обь".

Ранее стало известно, какой возраст у заразившихся COVID-19. Статистика показывает, что большинство заболевших моложе 50 лет.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.04.2020 11:42
- гость -

Сейчас истерички набегут

21.04.2020 11:54
Гостья

21.04.2020 11:42
- гость -
Сейчас истерички набегут

————————

А дело не в истеричках вовсе, а в том, что этот конкретный случай показывает, как у нас соблюдают нормы, требования и всё прочее, направленное на недопущение заражений. И скорее всего так везде. Зато все работодатели-бизнесмены били себя пяткой в грудь и клялись, что дезинфекторы, маски и социальная дистанция уберегут от Ковида. Ну-ну.

21.04.2020 11:59
11.54

Думаешь, не заболеешь? Все переболеем- так и сказали. А рака ты не боишься? А гриппа? А инфаркта? А смерти от ДТП? Сделай шапочку из фольги, сядь в подвал и смотри телевизор до скончания века.

21.04.2020 12:00
истеричке 11:54

В Барнауле +4.
Маски, санитайзеры, социальная изоляция худо-бедно работают

21.04.2020 12:00
гость

один человек, приехавший из неблагополучного региона, не отправленный на карантин из-за жадности работодателя, заразил кучу народа, и еще будут. Разве это не показатель?

21.04.2020 12:02
Гость

Думаешь, не заболеешь? Все переболеем- так и сказали.

Кто вам так сказал?

21.04.2020 12:09
- гость -

Самого главного всегда не пишут, боятся, что народ перестанет бояться? Если половина заболевших даже не чихает, а реально больных три? Люди работали на предприятии и даже не знали, что у них вирус, значит симптомов то не было.
Объявите сейчас карантин по туберкулезу и пройдите по краю, собирая анализы, гарантирую выявление гораздо большего количества носителей, но по домам почему то никого не запирают

21.04.2020 12:09
- гость -

Кто вам так сказал?

экспонента....

21.04.2020 12:10
- гость -

Истерички среди комментаторов это не просто больные умом.. это те, кто заинтересован в этой ситуации и наживается на режиме. Это доставка еды, например, производители масок за 200-800 р.. продуктовые магазины , которые взвинтили цены и тп. Сейчас огромные деньги отмываются на закупках аппаратов ивл..

21.04.2020 12:10
12.09

Эпидемологи

21.04.2020 12:11
- гость -

21.04.2020 11:59
11.54

Не истери.

21.04.2020 12:12
Гость

О патогенезе коронавирсного заболевания понятным для обывателей языком рассказывает Скворцова во вчерашней программе Познера.

Р.S. бесстрашными могут быть только дураки.

21.04.2020 12:13
- гость -

12.09
+1000
Подождите, сейчас все заработают , насосутся денег, отвалятся и тогда официально объявят, что в россии очень легко переносится этот вирус в связи с нашей уникальностью. Вот увидите

21.04.2020 12:13
Гостья

О, пошли сравнения вирусной инфекции с раком и дтп, туда же тыкание и откровенная агрессия. Сравнить несравнимое и сделать вывод в свою пользу - браво.

Может быть и переболеем, может быть даже и все. Но писала я о другом: все работают, якобы соблюдая нормы, потому что это обязательное условие работы сейчас, условие, которое нормативно (!) установлено, а по факту есть вопросы к их соблюдению. И этот случай это показывает.

21.04.2020 12:14
- гость -

1154 Умница. Переболеем все. ФАКТ. И уже давно болеем.

21.04.2020 12:16
- гость -

вот это он Змеиногорск "подсадил". Держись парень, то что травили доминиаканку это цветочки по сравнению с тобой.Там народ наглухо отбитый убить могут.

21.04.2020 12:17
Гость

12-10-му

Врут. Или вы неправильно поняли говорящих.

21.04.2020 12:18
12.12

Вам только палец покажи- найдёте поаод БОЯТЬСЯ. Надо быть разумным, просто беречь старые здоровье, а не сходить с ума.
Кстати, все напуганные это психоастеники- тревожно мнительные личности. Им до депрессии и психоза недалеко

21.04.2020 12:20
Гость

Комменты меня расстраивают больше чем новости о вирусе. Вы понимаете что государство кинуло всех кроме своих охранителей? Куда блин людям деваться то, кто может тот работает и так нищие все с зп в 300-400 баксов, это африка блин ребята.

21.04.2020 12:20
- гость -


21.04.2020 11:54
Гостья

"...что дезинфекторы, маски и социальная дистанция уберегут от Ковида".

А разве государство обеспечило население качественными СИЗ, даже и не задумалось об этом, а вы выводы делаете...

21.04.2020 12:22
- гость -

Напишите уже в каком состоянии эти заболевшие, самое главное не количество выявленных, а количество реально больных

21.04.2020 12:25
- гость -

Кризис в капиталистической системе без гос регулирования это всегда способ поживиться одним за счет других(народа).
Государство которое выделяет огромные дотации на поддержание мелкого бизнеса, но не может проконтролировать целевое использование это просто шапито. Зато какое поле поживиться для крупняка и рейдеров.

21.04.2020 12:26
- гость -

На самом деле многие из ковид-диссидентов боятся вируса больше, чем остальные. Их паника и тревожное отрицание видно невооружённым глазом. Берегите свою психику!

21.04.2020 12:27
- гость -

"Сейчас истерички набегут"
------
Никто не истерит. Жаль только, что сегодня любой недоразвитый облегчиться на страницах интеренета, как ты.

21.04.2020 12:29
гость

коронавирус выявили у шахтера, работавшего на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Тогда стало известно, что в группу его контактных лиц входили 84 человека

Они не виноваты, им разрешили работать

21.04.2020 12:31
- гость -

"это те, кто заинтересован в этой ситуации и наживается на режиме."
-----
Да-да! Это всемирный сговор доставщиков еды! Это они и выдумали короновирус. Тебе часто говорят, что ты тупой?

21.04.2020 12:33
гость

О том, что мы все болели или больны, или переболеем, это домыслы. Этого никто не знает. А сколько выздоравливает на одного умершего это уже не домыслы - это факты

21.04.2020 12:33
Я

21.04.2020 12:20
Гость
Комменты меня расстраивают больше чем новости о вирусе. Вы понимаете что государство кинуло всех кроме своих охранителей? Куда блин людям деваться то, кто может тот работает и так нищие все с зп в 300-400 баксов, это африка блин ребята.

Что же так истерите, идите в охранители раз по вашему там хорошо, что не берут или религия не позволяет. Работает уже практически весь Барнаул, на улицы посмотрите, отведите взгляд от методички))

21.04.2020 12:33
Гостья

21.04.2020 12:20
- гость -
А разве государство обеспечило население качественными СИЗ, даже и не задумалось об этом, а вы выводы делаете...

———————

Речь о безопасности рабочего процесса. Работника обеспечить должен работодатель. Читайте нормативную базу. И не вырывайте слова из контекста.

Я не говорю о том, что надо запереться в подвале или уехать в тайгу, или никому не выходить на работу. Я говорю об обеспечении безопасности работников и о снижении рисков заболеть. Если риск можно снизить, то почему не вести себя разумно. Почему народ сразу бросается в крайности: или сидеть в подвале и трястись, или бегать по городу и тереться друг об друга носами. О разумном поведении без крайностей вообще говорить не приходится.

21.04.2020 12:34
- гость -

21.04.2020 12:31
- гость - А тебе часто говорят что ты умный?

21.04.2020 12:35
гость

Во Франции продлили ограничения до 11 мая, чтобы побольше нажиться

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